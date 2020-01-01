Dogsheetcoin (DOGSHEET) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dogsheetcoin (DOGSHEET) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Dogsheetcoin (DOGSHEET) tokennel kapcsolatos információk Dogsheet is all about the lazy life, and there’s nothing he loves more than burrowing under a blanket like the pro of procrastination he is. One particularly uninspired Sunday morning, he leveled up his game—wrapping himself so snugly he became the Picasso of blanket burritos. Productivity? Never heard of her. Cozy chaos? That’s his true calling. dogsheet loves nothing more than hiding under a blanket. so, one lazy sunday morning, he decided to wrap himself up like a pro. Hivatalos webhely: https://dogsheet.xyz/ Vásárolj most DOGSHEET tokent!

Dogsheetcoin (DOGSHEET) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dogsheetcoin (DOGSHEET) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 15.78K $ 15.78K $ 15.78K Teljes tokenszám: $ 997.80M $ 997.80M $ 997.80M Keringésben lévő tokenszám: $ 997.80M $ 997.80M $ 997.80M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 15.78K $ 15.78K $ 15.78K Minden idők csúcspontja: $ 0.00326356 $ 0.00326356 $ 0.00326356 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Dogsheetcoin (DOGSHEET) áráról

Dogsheetcoin (DOGSHEET) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dogsheetcoin (DOGSHEET) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DOGSHEET tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DOGSHEET token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DOGSHEET tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DOGSHEET token élő árfolyamát!

DOGSHEET árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DOGSHEET kapcsán? DOGSHEET-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DOGSHEET tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

