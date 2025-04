Mi a(z) DogLibre (DOGL)

DogLibre is a meme with a mission seeking to liberate and support dogs worldwide by creating safe and enjoyable spaces for both stray and pet dogs. through creative mechanisms. Combining meme culture with real-life utility for a purpose, the completed ecosystem will include pet care, AI integration, walk-to-earn, hard facilities, gamified NFTs, P2E metaverse and mobile gaming, DAO governance, a super dApp, and more.

