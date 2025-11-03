TőzsdeDEX+
A(z) élő DogKing On XLayer ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DOGKING USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DOGKING ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

DogKing On XLayer Ár (DOGKING)

1 DOGKING-USD élő ár:

-4.50%1D
DogKing On XLayer (DOGKING) Élő árdiagram
DogKing On XLayer (DOGKING) árinformáció (USD)

DogKing On XLayer (DOGKING) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOGKING legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOGKING valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOGKING változása a következő volt: -0.26% az elmúlt órában, -4.50% az elmúlt 24 órában, és -24.74% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DogKing On XLayer (DOGKING) piaci információk

A(z) DogKing On XLayer jelenlegi piaci plafonja $ 12.25K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOGKING keringésben lévő tokenszáma 210.00B, és a teljes tokenszám 210000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 12.25K.

DogKing On XLayer (DOGKING) árelőzmények USD

A(z) DogKing On XLayerUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) DogKing On XLayer USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) DogKing On XLayer USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) DogKing On XLayer USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.50%
30 nap$ 0-68.67%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) DogKing On XLayer (DOGKING)

DogKing is the ultimate meme revolution on OKX’s XLayer chain, blending the spirit of Doge culture with the power of cutting-edge blockchain tech. Born from the creativity of meme enthusiasts and crypto pioneers, DogKing has quickly grown into a global community movement centered on fun, inclusivity, and financial empowerment. With its bold personality and loyal following, DogKing isn’t just another meme token—it’s the crown jewel of the XLayer meme storm, uniting DOG lovers across chains and setting the stage for a new era of community-driven crypto culture.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

DogKing On XLayer (DOGKING) Erőforrás

DogKing On XLayer árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) DogKing On XLayer (DOGKING) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) DogKing On XLayer (DOGKING) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) DogKing On XLayer rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) DogKing On XLayer árelőrejelzését most!

DOGKING helyi valutákra

DogKing On XLayer (DOGKING) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) DogKing On XLayer (DOGKING) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DOGKING token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: DogKing On XLayer (DOGKING)

Mennyit ér ma a(z) DogKing On XLayer (DOGKING)?
A(z) élő DOGKING ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DOGKING ára a(z) USD esetében?
A(z) DOGKING jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) DogKing On XLayer piaci plafonja?
A(z) DOGKING piaci plafonja $ 12.25K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DOGKING keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DOGKING keringésben lévő tokenszáma 210.00B USD.
Mi volt a(z) DOGKING mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DOGKING mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) DOGKING mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DOGKING mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DOGKING kereskedési volumene?
A(z) DOGKING élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DOGKING ára emelkedni fog idén?
A(z) DOGKING a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DOGKING árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
DogKing On XLayer (DOGKING) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

