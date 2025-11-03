DogKing On XLayer (DOGKING) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -0.26% Árváltozás (1D) -4.50% Árváltozás (7D) -24.74%

DogKing On XLayer (DOGKING) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOGKING legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOGKING valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOGKING változása a következő volt: -0.26% az elmúlt órában, -4.50% az elmúlt 24 órában, és -24.74% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DogKing On XLayer (DOGKING) piaci információk

Piaci érték $ 12.25K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 12.25K Forgalomban lévő készlet 210.00B Teljes tokenszám 210,000,000,000.0

A(z) DogKing On XLayer jelenlegi piaci plafonja $ 12.25K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOGKING keringésben lévő tokenszáma 210.00B, és a teljes tokenszám 210000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 12.25K.