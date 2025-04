Mi a(z) Doggo Inu (DOGGO)

Doggo Inu ($DOGGO) is a community-driven memecoin project on the Ethereum blockchain. Originally launched by a developer who later abandoned the project, Doggo Inu has since evolved into a decentralized initiative fully led and supported by its community. The project's focus is to build a fun and engaging ecosystem while also providing a platform for positive social impact, including charitable contributions to organizations that help dogs with disabilities.

Doggo Inu (DOGGO) Erőforrás Hivatalos webhely