Dogenarii coin (DOGENARII) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.62% Árváltozás (1D) -1.11% Árváltozás (7D) +17.55% Árváltozás (7D) +17.55%

Dogenarii coin (DOGENARII) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOGENARII legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOGENARII valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOGENARII változása a következő volt: -0.62% az elmúlt órában, -1.11% az elmúlt 24 órában, és +17.55% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dogenarii coin (DOGENARII) piaci információk

Piaci érték $ 25.54K$ 25.54K $ 25.54K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 25.54K$ 25.54K $ 25.54K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Dogenarii coin jelenlegi piaci plafonja $ 25.54K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOGENARII keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 25.54K.