Dogenarii (DOGENARII) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00279694$ 0.00279694 $ 0.00279694 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.01% Árváltozás (1D) -12.70% Árváltozás (7D) -20.45% Árváltozás (7D) -20.45%

Dogenarii (DOGENARII) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOGENARII legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOGENARII valaha volt legmagasabb ára $ 0.00279694, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOGENARII változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, -12.70% az elmúlt 24 órában, és -20.45% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dogenarii (DOGENARII) piaci információk

Piaci érték $ 26.12K$ 26.12K $ 26.12K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 26.12K$ 26.12K $ 26.12K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Dogenarii jelenlegi piaci plafonja $ 26.12K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOGENARII keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 26.12K.