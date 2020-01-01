DOGELINK (DOGER) tokenomikai adatai

DOGELINK (DOGER) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DOGELINK (DOGER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
DOGELINK (DOGER) tokennel kapcsolatos információk

DogeLink: I am Doger, Your Favourite Puppy Meets AI - A Very Smart AI PET Agent！

Check me out! 🐶 I’m the very first AI pet agent – Doger, the legendary pioneer of AI agent!

🐶As your AI agent, I can connect humans and pets like never before. Want to know what your pet is thinking or trying to say? I’ve got you covered!

Your furry pets isn't just a pet anymore - they're about to become a MEME LEGEND with AI pet agent superpowers, because I know everything about your pets, the past, the present and the future.

Hivatalos webhely:
https://dogelink.io/

DOGELINK (DOGER) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DOGELINK (DOGER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 15.10K
$ 15.10K
Teljes tokenszám:
$ 952.12M
$ 952.12M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 952.12M
$ 952.12M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 15.10K
$ 15.10K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.03338756
$ 0.03338756
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0

DOGELINK (DOGER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) DOGELINK (DOGER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó DOGER tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező DOGER token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) DOGER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DOGER token élő árfolyamát!

DOGER árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DOGER kapcsán? DOGER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.