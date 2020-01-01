DOGELINK (DOGER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DOGELINK (DOGER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DOGELINK (DOGER) tokennel kapcsolatos információk DogeLink: I am Doger, Your Favourite Puppy Meets AI - A Very Smart AI PET Agent！ Check me out! 🐶 I’m the very first AI pet agent – Doger, the legendary pioneer of AI agent! 🐶As your AI agent, I can connect humans and pets like never before. Want to know what your pet is thinking or trying to say? I’ve got you covered! Your furry pets isn't just a pet anymore - they're about to become a MEME LEGEND with AI pet agent superpowers, because I know everything about your pets, the past, the present and the future. Hivatalos webhely: https://dogelink.io/ Vásárolj most DOGER tokent!

DOGELINK (DOGER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DOGELINK (DOGER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 15.10K $ 15.10K $ 15.10K Teljes tokenszám: $ 952.12M $ 952.12M $ 952.12M Keringésben lévő tokenszám: $ 952.12M $ 952.12M $ 952.12M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 15.10K $ 15.10K $ 15.10K Minden idők csúcspontja: $ 0.03338756 $ 0.03338756 $ 0.03338756 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) DOGELINK (DOGER) áráról

DOGELINK (DOGER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DOGELINK (DOGER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DOGER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DOGER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DOGER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DOGER token élő árfolyamát!

DOGER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DOGER kapcsán? DOGER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DOGER tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

