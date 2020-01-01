DogeGF (DOGEGF) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DogeGF (DOGEGF) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DogeGF (DOGEGF) tokennel kapcsolatos információk DogeGF is an innovative blockchain meme project that stands at the crossroads of cryptocurrency and community spirit. Built on a foundation of reciprocity, it aims to redefine the meme coin landscape by promoting acts of kindness and mutual support among its users. Hivatalos webhely: https://www.dogegf.com Vásárolj most DOGEGF tokent!

DogeGF (DOGEGF) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DogeGF (DOGEGF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Teljes tokenszám: $ 32,579.81T $ 32,579.81T $ 32,579.81T Keringésben lévő tokenszám: $ 27,540.48T $ 27,540.48T $ 27,540.48T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) DogeGF (DOGEGF) áráról

DogeGF (DOGEGF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DogeGF (DOGEGF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DOGEGF tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DOGEGF token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DOGEGF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DOGEGF token élő árfolyamát!

