DogeFather (THE DOGEFATHER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DogeFather (THE DOGEFATHER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

The term "Dogefather" typically refers to a project or meme related to the popular cryptocurrency Dogecoin (DOGE) and its most notable supporter, Elon Musk. The "Dogefather" nickname has been used by Elon Musk in various contexts, including his tweets and public statements about Dogecoin. It combines "Doge," the mascot of Dogecoin, and "Godfather," symbolizing Musk's influential role in promoting and popularizing Dogecoin.

DogeFather (THE DOGEFATHER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DogeFather (THE DOGEFATHER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 282.54K $ 282.54K $ 282.54K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 282.54K $ 282.54K $ 282.54K Minden idők csúcspontja: $ 0.00764183 $ 0.00764183 $ 0.00764183 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00028254 $ 0.00028254 $ 0.00028254 További tudnivalók a(z) DogeFather (THE DOGEFATHER) áráról

DogeFather (THE DOGEFATHER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DogeFather (THE DOGEFATHER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó THE DOGEFATHER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező THE DOGEFATHER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) THE DOGEFATHER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) THE DOGEFATHER token élő árfolyamát!

THE DOGEFATHER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) THE DOGEFATHER kapcsán? THE DOGEFATHER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) THE DOGEFATHER tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

