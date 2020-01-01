DogeCash (DOGEC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DogeCash (DOGEC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DogeCash (DOGEC) tokennel kapcsolatos információk DogeCash (DOGEC) is a transparent, community-governed cryptocurrency aimed at preserving what makes DogeCoin unique while offering an alternative way to get involved. This is done through the creation of DogeNodes, utilization of Proof of Stake, and active governance. Hivatalos webhely: https://dogecash.net Vásárolj most DOGEC tokent!

DogeCash (DOGEC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DogeCash (DOGEC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 17.99K $ 17.99K $ 17.99K Teljes tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 18.83M $ 18.83M $ 18.83M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 20.05K $ 20.05K $ 20.05K Minden idők csúcspontja: $ 4.19 $ 4.19 $ 4.19 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00095494 $ 0.00095494 $ 0.00095494 További tudnivalók a(z) DogeCash (DOGEC) áráról

DogeCash (DOGEC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DogeCash (DOGEC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DOGEC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DOGEC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DOGEC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DOGEC token élő árfolyamát!

DOGEC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DOGEC kapcsán? DOGEC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DOGEC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

