DOGE on Solana (SDOGE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DOGE on Solana (SDOGE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DOGE on Solana (SDOGE) tokennel kapcsolatos információk "Doge on Solana" brings the ultimate meme coin vibes to the Solana blockchain, where speed and low fees are king. We're talking lightning-fast transactions, almost zero gas, and all the chaotic, fun Doge energy you love—now supercharged on a next-gen platform. Forget the old Proof of Work grind; Solana’s where it's at. It’s Doge, but faster, smoother, and way more eco-friendly. The meme economy just leveled up, and "Doge on Solana" is here to take you for a wild ride. Get ready to YOLO with quicker payments, dApps, and all the degenerate glory, now on Solana! Hivatalos webhely: https://sdoge.wtf/ Vásárolj most SDOGE tokent!

DOGE on Solana (SDOGE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DOGE on Solana (SDOGE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 71.70K $ 71.70K $ 71.70K Teljes tokenszám: $ 821.84M $ 821.84M $ 821.84M Keringésben lévő tokenszám: $ 821.84M $ 821.84M $ 821.84M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 71.70K $ 71.70K $ 71.70K Minden idők csúcspontja: $ 0.00674568 $ 0.00674568 $ 0.00674568 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) DOGE on Solana (SDOGE) áráról

DOGE on Solana (SDOGE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DOGE on Solana (SDOGE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SDOGE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SDOGE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SDOGE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SDOGE token élő árfolyamát!

SDOGE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SDOGE kapcsán? SDOGE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SDOGE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

