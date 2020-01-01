Doge Mascot Shibu (SHIBU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Doge Mascot Shibu (SHIBU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Doge Mascot Shibu (SHIBU) tokennel kapcsolatos információk This project is endorsed by Artist and creator of Neiro and Kabosu Fantoumi. Her artwork is her life, and she shares it by creating childrens books using our famously known coins such as Neiro, Kobosu and Doge. She spreads joy through her books to children all around the world all while still educating using the Crypto space. We hope to further touch a variety of audience with Shibu like no other coin has. Hivatalos webhely: https://shibuonsol.net/ Vásárolj most SHIBU tokent!

Doge Mascot Shibu (SHIBU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Doge Mascot Shibu (SHIBU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 96.64K $ 96.64K $ 96.64K Teljes tokenszám: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 96.64K $ 96.64K $ 96.64K Minden idők csúcspontja: $ 0.01318311 $ 0.01318311 $ 0.01318311 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Doge Mascot Shibu (SHIBU) áráról

Doge Mascot Shibu (SHIBU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Doge Mascot Shibu (SHIBU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHIBU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SHIBU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SHIBU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHIBU token élő árfolyamát!

SHIBU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHIBU kapcsán? SHIBU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SHIBU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

