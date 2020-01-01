Doge Jones Industrial Average (DJI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Doge Jones Industrial Average (DJI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Doge Jones Industrial Average (DJI) tokennel kapcsolatos információk The Doge Jones Industrial Average was created as a satirical take on traditional finance, drawing inspiration from the well-known Dow Jones Industrial Average. It serves as a humorous reflection on the seriousness of traditional financial systems, bringing the irreverence and unpredictability of meme culture into the world of finance. Unlike conventional assets, its utility revolves around its community by creating a culture poking fun at the idea of “market indices” by parodying them with internet culture. Hivatalos webhely: https://dogejonesindustrial.com/ Vásárolj most DJI tokent!

Doge Jones Industrial Average (DJI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Doge Jones Industrial Average (DJI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 336.89K $ 336.89K $ 336.89K Teljes tokenszám: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 336.89K $ 336.89K $ 336.89K Minden idők csúcspontja: $ 0.01475316 $ 0.01475316 $ 0.01475316 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0003369 $ 0.0003369 $ 0.0003369 További tudnivalók a(z) Doge Jones Industrial Average (DJI) áráról

Doge Jones Industrial Average (DJI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Doge Jones Industrial Average (DJI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DJI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DJI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DJI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DJI token élő árfolyamát!

DJI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DJI kapcsán? DJI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DJI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

