Doge Head Coin (DHC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.269244 $ 0.269244 $ 0.269244 24h alacsony $ 0.311396 $ 0.311396 $ 0.311396 24h magas 24h alacsony $ 0.269244$ 0.269244 $ 0.269244 24h magas $ 0.311396$ 0.311396 $ 0.311396 Minden idők csúcspontja $ 0.327676$ 0.327676 $ 0.327676 Legalacsonyabb ár $ 0.03381452$ 0.03381452 $ 0.03381452 Árváltozás (1H) -0.70% Árváltozás (1D) -8.50% Árváltozás (7D) +46.89% Árváltozás (7D) +46.89%

Doge Head Coin (DHC) valós idejű ár: $0.279888. Az elmúlt 24 órában, a(z)DHC legalacsonyabb ára $ 0.269244, legmagasabb ára pedig $ 0.311396 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DHC valaha volt legmagasabb ára $ 0.327676, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.03381452 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DHC változása a következő volt: -0.70% az elmúlt órában, -8.50% az elmúlt 24 órában, és +46.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Doge Head Coin (DHC) piaci információk

Piaci érték $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M Forgalomban lévő készlet 10.02M 10.02M 10.02M Teljes tokenszám 10,023,219.11050142 10,023,219.11050142 10,023,219.11050142

A(z) Doge Head Coin jelenlegi piaci plafonja $ 2.81M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DHC keringésben lévő tokenszáma 10.02M, és a teljes tokenszám 10023219.11050142. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.81M.