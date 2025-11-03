TőzsdeDEX+
A(z) élő Doge Head Coin ár ma 0.279888 USD. Kövesd nyomon a(z) DHC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DHC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DHC

DHC árinformációk

Mi a(z) DHC

DHC fehér könyv

DHC hivatalos webhely

DHC tokenomikai adatai

DHC árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Doge Head Coin Logó

Doge Head Coin Ár (DHC)

Nem listázott

1 DHC-USD élő ár:

$0.279888
$0.279888
-8.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Doge Head Coin (DHC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:11:16 (UTC+8)

Doge Head Coin (DHC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.269244
$ 0.269244
24h alacsony
$ 0.311396
$ 0.311396
24h magas

$ 0.269244
$ 0.269244

$ 0.311396
$ 0.311396

$ 0.327676
$ 0.327676

$ 0.03381452
$ 0.03381452

-0.70%

-8.50%

+46.89%

+46.89%

Doge Head Coin (DHC) valós idejű ár: $0.279888. Az elmúlt 24 órában, a(z)DHC legalacsonyabb ára $ 0.269244, legmagasabb ára pedig $ 0.311396 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DHC valaha volt legmagasabb ára $ 0.327676, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.03381452 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DHC változása a következő volt: -0.70% az elmúlt órában, -8.50% az elmúlt 24 órában, és +46.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Doge Head Coin (DHC) piaci információk

$ 2.81M
$ 2.81M

--
--

$ 2.81M
$ 2.81M

10.02M
10.02M

10,023,219.11050142
10,023,219.11050142

A(z) Doge Head Coin jelenlegi piaci plafonja $ 2.81M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DHC keringésben lévő tokenszáma 10.02M, és a teljes tokenszám 10023219.11050142. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.81M.

Doge Head Coin (DHC) árelőzmények USD

A(z) Doge Head CoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0260063916747889.
A(z) Doge Head Coin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.1801487636.
A(z) Doge Head Coin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +1.0871810215.
A(z) Doge Head Coin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0260063916747889-8.50%
30 nap$ +0.1801487636+64.36%
60 nap$ +1.0871810215+388.43%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Doge Head Coin (DHC)

Doge Head Coin (DHC) is a meme token built on the Solana blockchain. The project was created to merge community-driven culture with the efficiency of Solana’s fast and low-cost network. DHC launched through a presale on Pinksale and provides secure liquidity via Raydium AMM v2. The project is backed by a SpyWolf smart contract audit and a liquidity lock, which ensures a transparent and verifiable foundation for trading and long-term growth.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Doge Head Coin (DHC) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Doge Head Coin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Doge Head Coin (DHC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Doge Head Coin (DHC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Doge Head Coin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Doge Head Coin árelőrejelzését most!

DHC helyi valutákra

Doge Head Coin (DHC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Doge Head Coin (DHC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DHC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Doge Head Coin (DHC)

Mennyit ér ma a(z) Doge Head Coin (DHC)?
A(z) élő DHC ár a(z) USD esetében 0.279888 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DHC ára a(z) USD esetében?
A(z) DHC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.279888. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Doge Head Coin piaci plafonja?
A(z) DHC piaci plafonja $ 2.81M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DHC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DHC keringésben lévő tokenszáma 10.02M USD.
Mi volt a(z) DHC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DHC mindenkori legmagasabb ára 0.327676 USD.
Mi volt a(z) DHC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DHC mindenkori legalacsonyabb ára 0.03381452 USD.
Mekkora a(z) DHC kereskedési volumene?
A(z) DHC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DHC ára emelkedni fog idén?
A(z) DHC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DHC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:11:16 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,771.75

$3,791.62

$0.02352

$1.1046

$181.74

$108,771.75

$3,791.62

$181.74

$85.56

$2.4492

$0.00000

$0.00000

$0.0369

$0.05714

$0.09822

$0.000000002091

$0.02160

$0.00007550

$0.0000451

$0.000000000493

