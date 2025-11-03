TőzsdeDEX+
A(z) élő Doge Base ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DOGEBASE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DOGEBASE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DOGEBASE

DOGEBASE árinformációk

Mi a(z) DOGEBASE

DOGEBASE hivatalos webhely

DOGEBASE tokenomikai adatai

DOGEBASE árelőrejelzés

Doge Base Logó

Doge Base Ár (DOGEBASE)

Nem listázott

1 DOGEBASE-USD élő ár:

--
----
-4.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Doge Base (DOGEBASE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:11:10 (UTC+8)

Doge Base (DOGEBASE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00162698
$ 0.00162698$ 0.00162698

$ 0
$ 0$ 0

-0.77%

-4.96%

-42.69%

-42.69%

Doge Base (DOGEBASE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOGEBASE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOGEBASE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00162698, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOGEBASE változása a következő volt: -0.77% az elmúlt órában, -4.96% az elmúlt 24 órában, és -42.69% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Doge Base (DOGEBASE) piaci információk

$ 91.86K
$ 91.86K$ 91.86K

--
----

$ 91.86K
$ 91.86K$ 91.86K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Doge Base jelenlegi piaci plafonja $ 91.86K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOGEBASE keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 91.86K.

Doge Base (DOGEBASE) árelőzmények USD

A(z) Doge BaseUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Doge Base USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Doge Base USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Doge Base USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.96%
30 nap$ 0-52.84%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Doge Base (DOGEBASE)

Doge Base is a meme-inspired utility token developed on the Base blockchain. It combines the viral appeal of meme culture with real, functional use cases to provide value beyond speculation. The project offers features such as staking, NFT integration, and community-driven rewards. Its mission is to facilitate user adoption of the Base network by offering accessible, engaging tools and DeFi utilities that appeal to both crypto newcomers and experienced users. Doge Base emphasizes transparency, decentralization, and long-term community growth.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Doge Base (DOGEBASE) Erőforrás

Hivatalos webhely

Doge Base árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Doge Base (DOGEBASE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Doge Base (DOGEBASE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Doge Base rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Doge Base árelőrejelzését most!

DOGEBASE helyi valutákra

Doge Base (DOGEBASE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Doge Base (DOGEBASE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DOGEBASE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Doge Base (DOGEBASE)

Mennyit ér ma a(z) Doge Base (DOGEBASE)?
A(z) élő DOGEBASE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DOGEBASE ára a(z) USD esetében?
A(z) DOGEBASE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Doge Base piaci plafonja?
A(z) DOGEBASE piaci plafonja $ 91.86K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DOGEBASE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DOGEBASE keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) DOGEBASE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DOGEBASE mindenkori legmagasabb ára 0.00162698 USD.
Mi volt a(z) DOGEBASE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DOGEBASE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DOGEBASE kereskedési volumene?
A(z) DOGEBASE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DOGEBASE ára emelkedni fog idén?
A(z) DOGEBASE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DOGEBASE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:11:10 (UTC+8)

Doge Base (DOGEBASE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

