Doge Baby (DOGE BABY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.03636612 24h alacsony $ 0.03805504 24h magas Minden idők csúcspontja $ 25.64 Legalacsonyabb ár $ 0.03141263 Árváltozás (1H) -0.13% Árváltozás (1D) -2.71% Árváltozás (7D) -21.53%

Doge Baby (DOGE BABY) valós idejű ár: $0.03681008. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOGE BABY legalacsonyabb ára $ 0.03636612, legmagasabb ára pedig $ 0.03805504 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOGE BABY valaha volt legmagasabb ára $ 25.64, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.03141263 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOGE BABY változása a következő volt: -0.13% az elmúlt órában, -2.71% az elmúlt 24 órában, és -21.53% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Doge Baby (DOGE BABY) piaci információk

Piaci érték $ 11.04K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 11.04K Forgalomban lévő készlet 300.00K Teljes tokenszám 300,000.0

A(z) Doge Baby jelenlegi piaci plafonja $ 11.04K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOGE BABY keringésben lévő tokenszáma 300.00K, és a teljes tokenszám 300000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.04K.