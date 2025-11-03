Doge Baby Ár (DOGE BABY)
-0.13%
-2.71%
-21.53%
-21.53%
Doge Baby (DOGE BABY) valós idejű ár: $0.03681008. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOGE BABY legalacsonyabb ára $ 0.03636612, legmagasabb ára pedig $ 0.03805504 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOGE BABY valaha volt legmagasabb ára $ 25.64, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.03141263 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOGE BABY változása a következő volt: -0.13% az elmúlt órában, -2.71% az elmúlt 24 órában, és -21.53% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Doge Baby jelenlegi piaci plafonja $ 11.04K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOGE BABY keringésben lévő tokenszáma 300.00K, és a teljes tokenszám 300000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.04K.
A(z) Doge BabyUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00102820805766564.
A(z) Doge Baby USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0361480543.
A(z) Doge Baby USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0364345803.
A(z) Doge Baby USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -3.7630943400245873.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ -0.00102820805766564
|-2.71%
|30 nap
|$ -0.0361480543
|-98.20%
|60 nap
|$ -0.0364345803
|-98.97%
|90 nap
|$ -3.7630943400245873
|-99.03%
The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!
Mennyit fog érni a(z) Doge Baby (DOGE BABY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Doge Baby (DOGE BABY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Doge Baby rövid és hosszú távú előrejelzéseit.
Ellenőrizd a(z) Doge Baby árelőrejelzését most!
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Doge Baby (DOGE BABY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DOGE BABY token kapcsán!
|Idő (UTC+8)
|Típus
|Információ
|11-02 15:42:00
|Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
|10-31 05:09:00
|Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.
