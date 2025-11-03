TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Doge Baby ár ma 0.03681008 USD. Kövesd nyomon a(z) DOGE BABY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DOGE BABY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Doge Baby ár ma 0.03681008 USD. Kövesd nyomon a(z) DOGE BABY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DOGE BABY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DOGE BABY

DOGE BABY árinformációk

Mi a(z) DOGE BABY

DOGE BABY hivatalos webhely

DOGE BABY tokenomikai adatai

DOGE BABY árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Doge Baby Logó

Doge Baby Ár (DOGE BABY)

Nem listázott

1 DOGE BABY-USD élő ár:

$0.03681008
$0.03681008$0.03681008
-2.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Doge Baby (DOGE BABY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:11:02 (UTC+8)

Doge Baby (DOGE BABY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.03636612
$ 0.03636612$ 0.03636612
24h alacsony
$ 0.03805504
$ 0.03805504$ 0.03805504
24h magas

$ 0.03636612
$ 0.03636612$ 0.03636612

$ 0.03805504
$ 0.03805504$ 0.03805504

$ 25.64
$ 25.64$ 25.64

$ 0.03141263
$ 0.03141263$ 0.03141263

-0.13%

-2.71%

-21.53%

-21.53%

Doge Baby (DOGE BABY) valós idejű ár: $0.03681008. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOGE BABY legalacsonyabb ára $ 0.03636612, legmagasabb ára pedig $ 0.03805504 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOGE BABY valaha volt legmagasabb ára $ 25.64, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.03141263 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOGE BABY változása a következő volt: -0.13% az elmúlt órában, -2.71% az elmúlt 24 órában, és -21.53% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Doge Baby (DOGE BABY) piaci információk

$ 11.04K
$ 11.04K$ 11.04K

--
----

$ 11.04K
$ 11.04K$ 11.04K

300.00K
300.00K 300.00K

300,000.0
300,000.0 300,000.0

A(z) Doge Baby jelenlegi piaci plafonja $ 11.04K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOGE BABY keringésben lévő tokenszáma 300.00K, és a teljes tokenszám 300000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.04K.

Doge Baby (DOGE BABY) árelőzmények USD

A(z) Doge BabyUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00102820805766564.
A(z) Doge Baby USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0361480543.
A(z) Doge Baby USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0364345803.
A(z) Doge Baby USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -3.7630943400245873.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00102820805766564-2.71%
30 nap$ -0.0361480543-98.20%
60 nap$ -0.0364345803-98.97%
90 nap$ -3.7630943400245873-99.03%

Mi a(z) Doge Baby (DOGE BABY)

The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Doge Baby (DOGE BABY) Erőforrás

Hivatalos webhely

Doge Baby árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Doge Baby (DOGE BABY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Doge Baby (DOGE BABY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Doge Baby rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Doge Baby árelőrejelzését most!

DOGE BABY helyi valutákra

Doge Baby (DOGE BABY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Doge Baby (DOGE BABY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DOGE BABY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Doge Baby (DOGE BABY)

Mennyit ér ma a(z) Doge Baby (DOGE BABY)?
A(z) élő DOGE BABY ár a(z) USD esetében 0.03681008 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DOGE BABY ára a(z) USD esetében?
A(z) DOGE BABY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.03681008. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Doge Baby piaci plafonja?
A(z) DOGE BABY piaci plafonja $ 11.04K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DOGE BABY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DOGE BABY keringésben lévő tokenszáma 300.00K USD.
Mi volt a(z) DOGE BABY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DOGE BABY mindenkori legmagasabb ára 25.64 USD.
Mi volt a(z) DOGE BABY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DOGE BABY mindenkori legalacsonyabb ára 0.03141263 USD.
Mekkora a(z) DOGE BABY kereskedési volumene?
A(z) DOGE BABY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DOGE BABY ára emelkedni fog idén?
A(z) DOGE BABY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DOGE BABY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:11:02 (UTC+8)

Doge Baby (DOGE BABY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,771.75
$108,771.75$108,771.75

-1.21%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,792.09
$3,792.09$3,792.09

-1.58%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02350
$0.02350$0.02350

-10.68%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1034
$1.1034$1.1034

-12.56%

Solana Logó

Solana

SOL

$181.82
$181.82$181.82

-1.06%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,771.75
$108,771.75$108,771.75

-1.21%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,792.09
$3,792.09$3,792.09

-1.58%

Solana Logó

Solana

SOL

$181.82
$181.82$181.82

-1.06%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.57
$85.57$85.57

-3.41%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4494
$2.4494$2.4494

-2.02%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0369
$0.0369$0.0369

-26.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05714
$0.05714$0.05714

+185.70%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09798
$0.09798$0.09798

+18.60%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002091
$0.000000002091$0.000000002091

+380.68%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007550
$0.00007550$0.00007550

+106.22%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000493
$0.000000000493$0.000000000493

+26.73%