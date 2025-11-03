TőzsdeDEX+
A(z) élő Dogami ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DOGA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DOGA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DOGA

DOGA árinformációk

Mi a(z) DOGA

DOGA hivatalos webhely

DOGA tokenomikai adatai

DOGA árelőrejelzés

Dogami Logó

Dogami Ár (DOGA)

Nem listázott

1 DOGA-USD élő ár:

$0.00040327
$0.00040327$0.00040327
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Dogami (DOGA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:10:56 (UTC+8)

Dogami (DOGA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.413535
$ 0.413535$ 0.413535

$ 0
$ 0$ 0

-0.32%

-0.58%

-19.87%

-19.87%

Dogami (DOGA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOGA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOGA valaha volt legmagasabb ára $ 0.413535, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOGA változása a következő volt: -0.32% az elmúlt órában, -0.58% az elmúlt 24 órában, és -19.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dogami (DOGA) piaci információk

$ 312.53K
$ 312.53K$ 312.53K

--
----

$ 358.48K
$ 358.48K$ 358.48K

774.97M
774.97M 774.97M

888,888,888.0
888,888,888.0 888,888,888.0

A(z) Dogami jelenlegi piaci plafonja $ 312.53K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOGA keringésben lévő tokenszáma 774.97M, és a teljes tokenszám 888888888.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 358.48K.

Dogami (DOGA) árelőzmények USD

A(z) DogamiUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Dogami USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Dogami USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Dogami USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.58%
30 nap$ 0-26.57%
60 nap$ 0-28.67%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Dogami (DOGA)

Discover DOGAMÍ!

A unique play-to-earn AR mobile game supported by the Tezos blockchain, where players adopt and raise beautifully-crafted virtual NFT dogs. DOGAMÍ’s pioneering ecosystem enables users to earn the proprietary utility token $DOGA, the internal currency of the DOGAMÍ metaverse! $DOGA is used to purchase add-ons, upgrade and customize DOGAMÍ, trade items within the game, buy new dogs and interact with other players. It also serves as a governance & staking token offering its holders the ability to decide on the game’s future whilst empowering them through DeFi. Each dog has its own specific attributes that evolve in different stages and players can compete in real-time competitions and events. The better you raise your dog, the more you earn! As you train your dog from a puppy to your best friend, each action you choose earns you $DOGA. Furthermore, $DOGA is required to breed new DOGAMÍ, which can be kept or sold to new owners on secondary marketplaces. DOGAMÍ was created mid 2021 by 4 co-founders and boasts a team of 20 full-time employees - many of whom have extensive experience in game development. It was listed as one of 15 gaming startups to watch in Europe by Sifted. DOGAMÍ was early advised by The Sandbox Co-founder Sebastien Borget. The company successfully raised 6 million dollars through world-famous investors such as Ubisoft, Animoca Brands, XAnge Ventures. Their first NFT drop of 8000 dog avatars sold out in just a few hours propelling them to #1 place in terms of volume traded on major Tezos NFT platform 'Objkt'.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Dogami (DOGA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Dogami árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Dogami (DOGA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Dogami (DOGA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Dogami rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Dogami árelőrejelzését most!

DOGA helyi valutákra

Dogami (DOGA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Dogami (DOGA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DOGA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Dogami (DOGA)

Mennyit ér ma a(z) Dogami (DOGA)?
A(z) élő DOGA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DOGA ára a(z) USD esetében?
A(z) DOGA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Dogami piaci plafonja?
A(z) DOGA piaci plafonja $ 312.53K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DOGA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DOGA keringésben lévő tokenszáma 774.97M USD.
Mi volt a(z) DOGA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DOGA mindenkori legmagasabb ára 0.413535 USD.
Mi volt a(z) DOGA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DOGA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DOGA kereskedési volumene?
A(z) DOGA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DOGA ára emelkedni fog idén?
A(z) DOGA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DOGA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:10:56 (UTC+8)

Dogami (DOGA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

