Dogami (DOGA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.413535$ 0.413535 $ 0.413535 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.32% Árváltozás (1D) -0.58% Árváltozás (7D) -19.87% Árváltozás (7D) -19.87%

Dogami (DOGA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOGA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOGA valaha volt legmagasabb ára $ 0.413535, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOGA változása a következő volt: -0.32% az elmúlt órában, -0.58% az elmúlt 24 órában, és -19.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dogami (DOGA) piaci információk

Piaci érték $ 312.53K$ 312.53K $ 312.53K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 358.48K$ 358.48K $ 358.48K Forgalomban lévő készlet 774.97M 774.97M 774.97M Teljes tokenszám 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

A(z) Dogami jelenlegi piaci plafonja $ 312.53K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOGA keringésben lévő tokenszáma 774.97M, és a teljes tokenszám 888888888.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 358.48K.