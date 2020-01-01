dog with apple in mouth (APPLE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) dog with apple in mouth (APPLE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

dog with apple in mouth (APPLE) tokennel kapcsolatos információk The viral TikTok Apple Dog animated with Ai to make the funniest most wholesome memes possible. Apple is the first Ai video meme. TikTok has run with this dog creating more the 94 million views and countless posts. Apple is poised to take make the meme well known among meme enthusiasts. The memes are easy to create and only take a minute or two to do so. The community is very strong and inclusive, everyone is welcome to create their own memes with Apple dog! Hivatalos webhely: https://www.appledog.ai/ Vásárolj most APPLE tokent!

dog with apple in mouth (APPLE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) dog with apple in mouth (APPLE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 273.09K $ 273.09K $ 273.09K Teljes tokenszám: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 273.09K $ 273.09K $ 273.09K Minden idők csúcspontja: $ 0.071752 $ 0.071752 $ 0.071752 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00027317 $ 0.00027317 $ 0.00027317 További tudnivalók a(z) dog with apple in mouth (APPLE) áráról

dog with apple in mouth (APPLE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) dog with apple in mouth (APPLE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó APPLE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező APPLE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) APPLE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) APPLE token élő árfolyamát!

APPLE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) APPLE kapcsán? APPLE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) APPLE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

