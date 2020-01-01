dog with apple in mouth (APPLE) tokenomikai adatai

dog with apple in mouth (APPLE) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) dog with apple in mouth (APPLE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

dog with apple in mouth (APPLE) tokennel kapcsolatos információk

The viral TikTok Apple Dog animated with Ai to make the funniest most wholesome memes possible. Apple is the first Ai video meme. TikTok has run with this dog creating more the 94 million views and countless posts. Apple is poised to take make the meme well known among meme enthusiasts. The memes are easy to create and only take a minute or two to do so. The community is very strong and inclusive, everyone is welcome to create their own memes with Apple dog!

Hivatalos webhely:
https://www.appledog.ai/

dog with apple in mouth (APPLE) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) dog with apple in mouth (APPLE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 273.09K
$ 273.09K$ 273.09K
Teljes tokenszám:
$ 999.68M
$ 999.68M$ 999.68M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 999.68M
$ 999.68M$ 999.68M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 273.09K
$ 273.09K$ 273.09K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.071752
$ 0.071752$ 0.071752
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00027317
$ 0.00027317$ 0.00027317

dog with apple in mouth (APPLE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) dog with apple in mouth (APPLE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó APPLE tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező APPLE token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) APPLE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) APPLE token élő árfolyamát!

APPLE árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) APPLE kapcsán? APPLE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.