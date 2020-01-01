Dog Wif Nunchucks (NINJA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dog Wif Nunchucks (NINJA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Introducing $NINJA, the first meme coin on Injective Protocol that brings a touch of humor and playfulness to the world of decentralized finance. Unveiling a unique twist, $NINJA stands out from the crowd with its mascot—a dog armed with nunchucks, capturing the essence of lightheartedness and unpredictability. In the realm of cryptocurrency, where projects often come with complex structures and serious ambitions, $NINJA breaks the mold. With a total supply of 1,000,000,000 NINJA tokens, this meme coin embraces simplicity and a carefree attitude. However, it's not just the tokenomics that set $NINJA apart; it's the absence of several traditional features that makes it truly distinctive. Zero taxes, zero team allocation, zero presale, and zero BS—$NINJA takes a bold stance against the norm. Unlike other projects that may burden users with various fees and allocations, $NINJA is designed to be a straightforward and transparent token. The decision to exclude team allocations and presales ensures that the distribution of NINJA tokens is fair and decentralized from the start. What sets $NINJA apart even further is its lack of a formal team and a planned roadmap. While conventional crypto projects often emphasize the importance of a dedicated team and a clear roadmap to achieve success, $NINJA embraces a more spontaneous and carefree approach. The absence of a roadmap doesn't mean that $NINJA lacks direction; rather, it signifies a commitment to adaptability and unpredictability—traits embodied by the dog wielding nunchucks. Hivatalos webhely: https://www.dogwifnunchucks.com/

Dog Wif Nunchucks (NINJA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dog Wif Nunchucks (NINJA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Piaci tőkeérték: $ 1.68M Teljes tokenszám: $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.68M Minden idők csúcspontja: $ 0.04119071 Minden idők mélypontja: $ 0.00140544 Jelenlegi ár: $ 0.00168421

Dog Wif Nunchucks (NINJA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dog Wif Nunchucks (NINJA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NINJA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NINJA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NINJA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NINJA token élő árfolyamát!

NINJA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NINJA kapcsán? NINJA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NINJA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

