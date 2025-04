Mi a(z) Dog Mars (DOGM)

Meme Dog Mars, also known by the symbol (DOGM), is a meme cryptocurrency built on the SOL blockchain. It is one of the meme coins inspired by Dogecoin and Elon Musk, focusing on the idea of humanity's future expansion to Mars. Investment Vehicle: Like other meme coins, Doge Mars is primarily used as a highly volatile investment tool. Investors can buy, sell, or hold DOGM with the hope that its value will increase over a short period.

Dog Mars (DOGM) Erőforrás Hivatalos webhely