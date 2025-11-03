TőzsdeDEX+
A(z) élő Doctor Mutant ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DRMUTANT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DRMUTANT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DRMUTANT

DRMUTANT árinformációk

Mi a(z) DRMUTANT

DRMUTANT hivatalos webhely

DRMUTANT tokenomikai adatai

DRMUTANT árelőrejelzés

Doctor Mutant Logó

Doctor Mutant Ár (DRMUTANT)

Nem listázott

1 DRMUTANT-USD élő ár:

--
----
+1.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Doctor Mutant (DRMUTANT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:10:32 (UTC+8)

Doctor Mutant (DRMUTANT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00232529
$ 0.00232529$ 0.00232529

$ 0
$ 0$ 0

-0.67%

+1.13%

-7.18%

-7.18%

Doctor Mutant (DRMUTANT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DRMUTANT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DRMUTANT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00232529, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DRMUTANT változása a következő volt: -0.67% az elmúlt órában, +1.13% az elmúlt 24 órában, és -7.18% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Doctor Mutant (DRMUTANT) piaci információk

$ 44.05K
$ 44.05K$ 44.05K

--
----

$ 44.05K
$ 44.05K$ 44.05K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Doctor Mutant jelenlegi piaci plafonja $ 44.05K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DRMUTANT keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 44.05K.

Doctor Mutant (DRMUTANT) árelőzmények USD

A(z) Doctor MutantUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Doctor Mutant USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Doctor Mutant USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Doctor Mutant USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+1.13%
30 nap$ 0-38.56%
60 nap$ 0-68.07%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Doctor Mutant (DRMUTANT)

Doctor Mutant ($DRMUTANT) is the wild new memecoin born from the creative chaos of Matt Furie, the legendary artist behind Pepe the Frog.

Featured in Furie’s latest book Cortex Vortex, Doctor Mutant isn’t just another coin—it’s a cultural mutation that blends art, humor, and community into one unstoppable force.

Fair launched on the Ethereum network with liquidity burned forever, $DRMUTANT is built to thrive as a true community-driven project.

The lore? Simple: the mutation has begun. Doctor Mutant represents a new chapter in crypto chaos — a blend of art, memes, and mutant energy designed to infect the space with originality.

Think of it as Pepe’s weird, chaotic cousin who escaped the lab and decided to live on-chain.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Doctor Mutant (DRMUTANT) Erőforrás

Hivatalos webhely

Doctor Mutant árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Doctor Mutant (DRMUTANT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Doctor Mutant (DRMUTANT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Doctor Mutant rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Doctor Mutant árelőrejelzését most!

DRMUTANT helyi valutákra

Doctor Mutant (DRMUTANT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Doctor Mutant (DRMUTANT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DRMUTANT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Doctor Mutant (DRMUTANT)

Mennyit ér ma a(z) Doctor Mutant (DRMUTANT)?
A(z) élő DRMUTANT ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DRMUTANT ára a(z) USD esetében?
A(z) DRMUTANT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Doctor Mutant piaci plafonja?
A(z) DRMUTANT piaci plafonja $ 44.05K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DRMUTANT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DRMUTANT keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) DRMUTANT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DRMUTANT mindenkori legmagasabb ára 0.00232529 USD.
Mi volt a(z) DRMUTANT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DRMUTANT mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DRMUTANT kereskedési volumene?
A(z) DRMUTANT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DRMUTANT ára emelkedni fog idén?
A(z) DRMUTANT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DRMUTANT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:10:32 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

