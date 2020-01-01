Dmarketplace ($DMP) tokenomikai adatai
dMarketplace is a cutting-edge decentralized e-commerce platform that seamlessly integrates Web3 technologies, blockchain infrastructure, and artificial intelligence (AI) to revolutionize everyday transactions. By facilitating the exchange of on-chain digital assets for real-world products, dMarketplace promotes the widespread adoption of cryptocurrencies for daily use. Our mission is to construct a robust e-commerce ecosystem that enhances the utility of cryptocurrency ownership, incentivizes the exchange of goods through digital currencies, and bridges the existing gap between the decentralized Web3 environment and traditional commerce. This whitepaper delves into the technical architecture of dMarketplace, elucidating how its decentralized framework, augmented by sophisticated AI and blockchain mechanisms, empowers users to engage in secure, transparent, and efficient crypto-commerce.
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dmarketplace ($DMP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Dmarketplace ($DMP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Dmarketplace ($DMP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó $DMP tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező $DMP token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) $DMP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $DMP token élő árfolyamát!
