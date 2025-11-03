TőzsdeDEX+
A(z) élő DLMM ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DLMM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DLMM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DLMM

DLMM árinformációk

Mi a(z) DLMM

DLMM fehér könyv

DLMM hivatalos webhely

DLMM tokenomikai adatai

DLMM árelőrejelzés

DLMM Ár (DLMM)

Nem listázott

1 DLMM-USD élő ár:

$0.00069037
-4.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
DLMM (DLMM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:10:18 (UTC+8)

DLMM (DLMM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.00177886
$ 0
-1.30%

-4.61%

-28.17%

-28.17%

DLMM (DLMM) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DLMM legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DLMM valaha volt legmagasabb ára $ 0.00177886, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DLMM változása a következő volt: -1.30% az elmúlt órában, -4.61% az elmúlt 24 órában, és -28.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DLMM (DLMM) piaci információk

$ 533.55K
--
$ 600.52K
772.85M
869,852,172.1414765
A(z) DLMM jelenlegi piaci plafonja $ 533.55K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DLMM keringésben lévő tokenszáma 772.85M, és a teljes tokenszám 869852172.1414765. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 600.52K.

DLMM (DLMM) árelőzmények USD

A(z) DLMMUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) DLMM USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) DLMM USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) DLMM USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.61%
30 nap$ 0+220.79%
60 nap$ 0+161.95%
90 nap$ 0--

Mi a(z) DLMM (DLMM)

$DLMM is a first of its kind Internet Capital Market project, built on the Solana blockchain, that focuses on generating revenue through the project treasury and then distributing those profits through a buyback and burn mechanism. These profits are earned by leveraging various cross-chain liquidity provision platforms in order to grow the token treasury. The initially focus will be using lower liquidity, higher APR methods such as Meteora's DLMM platform.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

DLMM (DLMM) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

DLMM árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) DLMM (DLMM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) DLMM (DLMM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) DLMM rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) DLMM árelőrejelzését most!

DLMM helyi valutákra

DLMM (DLMM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) DLMM (DLMM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DLMM token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: DLMM (DLMM)

Mennyit ér ma a(z) DLMM (DLMM)?
A(z) élő DLMM ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DLMM ára a(z) USD esetében?
A(z) DLMM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) DLMM piaci plafonja?
A(z) DLMM piaci plafonja $ 533.55K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DLMM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DLMM keringésben lévő tokenszáma 772.85M USD.
Mi volt a(z) DLMM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DLMM mindenkori legmagasabb ára 0.00177886 USD.
Mi volt a(z) DLMM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DLMM mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DLMM kereskedési volumene?
A(z) DLMM élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DLMM ára emelkedni fog idén?
A(z) DLMM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DLMM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
DLMM (DLMM) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

