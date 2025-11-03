TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő DiviSwap ár ma 0.121381 USD. Kövesd nyomon a(z) DSWAP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DSWAP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő DiviSwap ár ma 0.121381 USD. Kövesd nyomon a(z) DSWAP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DSWAP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DSWAP

DSWAP árinformációk

Mi a(z) DSWAP

DSWAP hivatalos webhely

DSWAP tokenomikai adatai

DSWAP árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

DiviSwap Logó

DiviSwap Ár (DSWAP)

Nem listázott

1 DSWAP-USD élő ár:

$0.121381
$0.121381$0.121381
-1.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
DiviSwap (DSWAP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:27:32 (UTC+8)

DiviSwap (DSWAP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.120901
$ 0.120901$ 0.120901
24h alacsony
$ 0.123858
$ 0.123858$ 0.123858
24h magas

$ 0.120901
$ 0.120901$ 0.120901

$ 0.123858
$ 0.123858$ 0.123858

$ 0.189789
$ 0.189789$ 0.189789

$ 0.083572
$ 0.083572$ 0.083572

-0.36%

-1.62%

-11.20%

-11.20%

DiviSwap (DSWAP) valós idejű ár: $0.121381. Az elmúlt 24 órában, a(z)DSWAP legalacsonyabb ára $ 0.120901, legmagasabb ára pedig $ 0.123858 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DSWAP valaha volt legmagasabb ára $ 0.189789, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.083572 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DSWAP változása a következő volt: -0.36% az elmúlt órában, -1.62% az elmúlt 24 órában, és -11.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DiviSwap (DSWAP) piaci információk

$ 28.34K
$ 28.34K$ 28.34K

--
----

$ 74.29K
$ 74.29K$ 74.29K

233.47K
233.47K 233.47K

612,059.0
612,059.0 612,059.0

A(z) DiviSwap jelenlegi piaci plafonja $ 28.34K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DSWAP keringésben lévő tokenszáma 233.47K, és a teljes tokenszám 612059.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 74.29K.

DiviSwap (DSWAP) árelőzmények USD

A(z) DiviSwapUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0020103466343061.
A(z) DiviSwap USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0409220261.
A(z) DiviSwap USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0051488242.
A(z) DiviSwap USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0020103466343061-1.62%
30 nap$ -0.0409220261-33.71%
60 nap$ -0.0051488242-4.24%
90 nap$ 0--

Mi a(z) DiviSwap (DSWAP)

DiviSwap is a decentralized exchange (DEX) built on the Chiliz Chain, focused on supporting Fan Tokens and assets within the sports and entertainment ecosystem. It enables users to trade tokens in a permissionless and decentralized way, providing liquidity pools, yield opportunities, and community-driven incentives. DiviSwap aims to enhance the utility of Fan Tokens by integrating gamified experiences, seasonal competitions, and exclusive platform features. Designed for the Chiliz community, DiviSwap supports the long-term growth of the ecosystem by offering tools tailored to clubs, fans, and tokenized engagement.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

DiviSwap (DSWAP) Erőforrás

Hivatalos webhely

DiviSwap árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) DiviSwap (DSWAP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) DiviSwap (DSWAP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) DiviSwap rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) DiviSwap árelőrejelzését most!

DSWAP helyi valutákra

DiviSwap (DSWAP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) DiviSwap (DSWAP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DSWAP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: DiviSwap (DSWAP)

Mennyit ér ma a(z) DiviSwap (DSWAP)?
A(z) élő DSWAP ár a(z) USD esetében 0.121381 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DSWAP ára a(z) USD esetében?
A(z) DSWAP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.121381. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) DiviSwap piaci plafonja?
A(z) DSWAP piaci plafonja $ 28.34K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DSWAP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DSWAP keringésben lévő tokenszáma 233.47K USD.
Mi volt a(z) DSWAP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DSWAP mindenkori legmagasabb ára 0.189789 USD.
Mi volt a(z) DSWAP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DSWAP mindenkori legalacsonyabb ára 0.083572 USD.
Mekkora a(z) DSWAP kereskedési volumene?
A(z) DSWAP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DSWAP ára emelkedni fog idén?
A(z) DSWAP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DSWAP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:27:32 (UTC+8)

DiviSwap (DSWAP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,255.66
$107,255.66$107,255.66

-2.59%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,698.83
$3,698.83$3,698.83

-4.00%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.72
$175.72$175.72

-4.38%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0535
$1.0535$1.0535

-16.51%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,698.83
$3,698.83$3,698.83

-4.00%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,255.66
$107,255.66$107,255.66

-2.59%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.72
$175.72$175.72

-4.38%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4063
$2.4063$2.4063

-3.74%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0535
$1.0535$1.0535

-16.51%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07050
$0.07050$0.07050

+605.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0321
$0.0321$0.0321

-88.88%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05437
$0.05437$0.05437

-1.53%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07050
$0.07050$0.07050

+605.00%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000569
$0.0000569$0.0000569

+125.79%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001000
$0.000000001000$0.000000001000

+129.88%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006139
$0.00006139$0.00006139

+67.68%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003000
$0.0003000$0.0003000

+50.00%