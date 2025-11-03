DiviSwap (DSWAP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.120901 24h alacsony $ 0.123858 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.189789 Legalacsonyabb ár $ 0.083572 Árváltozás (1H) -0.36% Árváltozás (1D) -1.62% Árváltozás (7D) -11.20%

DiviSwap (DSWAP) valós idejű ár: $0.121381. Az elmúlt 24 órában, a(z)DSWAP legalacsonyabb ára $ 0.120901, legmagasabb ára pedig $ 0.123858 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DSWAP valaha volt legmagasabb ára $ 0.189789, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.083572 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DSWAP változása a következő volt: -0.36% az elmúlt órában, -1.62% az elmúlt 24 órában, és -11.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DiviSwap (DSWAP) piaci információk

Piaci érték $ 28.34K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 74.29K Forgalomban lévő készlet 233.47K Teljes tokenszám 612,059.0

A(z) DiviSwap jelenlegi piaci plafonja $ 28.34K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DSWAP keringésben lévő tokenszáma 233.47K, és a teljes tokenszám 612059.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 74.29K.