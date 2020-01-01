Ditto Staked Aptos (STAPT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ditto Staked Aptos (STAPT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ditto Staked Aptos (STAPT) tokennel kapcsolatos információk Ditto is the premier liquid staking protocol on Aptos. We aim to create the safest and most robust liquid staking derivative for Aptos that is richly integrated and positioned as the base token on Aptos DeFi. Holding Ditto staked Aptos is like holding Aptos but better — users will be able to use their stAPT across the Aptos DeFi ecosystem while earning yield and securing the network. Users will be able to stake Aptos (APT) with us to receive stAPT — Ditto staked Aptos. With that stAPT, users will then be able to participate in the Aptos DeFi ecosystem, all the while earning yield and securing the network with zero overhead. We intend to make stAPT a key primitive on Aptos, by creating an ecosystem around liquid staking and forming rich integrations we can move towards a world where stAPT is a predominant token not only for yield but for utility too. Users will be easily able to move between stAPT and APT with minimal friction through both swaps on dexes and via staking / unstaking. With all this in place, we believe that holding stAPT will be strictly better than holding APT in the majority of cases for both users and the network. Hivatalos webhely: https://www.dittofinance.io/ Vásárolj most STAPT tokent!

Ditto Staked Aptos (STAPT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ditto Staked Aptos (STAPT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 229.93K $ 229.93K $ 229.93K Teljes tokenszám: $ 49.29K $ 49.29K $ 49.29K Keringésben lévő tokenszám: $ 49.29K $ 49.29K $ 49.29K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 229.93K $ 229.93K $ 229.93K Minden idők csúcspontja: $ 18.76 $ 18.76 $ 18.76 Minden idők mélypontja: $ 2.79 $ 2.79 $ 2.79 Jelenlegi ár: $ 4.67 $ 4.67 $ 4.67 További tudnivalók a(z) Ditto Staked Aptos (STAPT) áráról

Ditto Staked Aptos (STAPT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ditto Staked Aptos (STAPT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STAPT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STAPT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STAPT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STAPT token élő árfolyamát!

STAPT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STAPT kapcsán? STAPT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STAPT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

