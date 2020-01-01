Districts (DSTRX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Districts (DSTRX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Districts (DSTRX) tokennel kapcsolatos információk Districts is a virtual world platform built on the Realio Network, integrating blockchain-based land ownership with a decentralized governance model. The ecosystem operates using DSTRX, its native token, which has a fixed supply of 125 million. The issuance of DSTRX is tied to the minting of Land Pixels—unique geographical coordinates within Districts—ensuring a controlled and gradual token distribution. Users influence the platform’s development through decentralized governance, enabling them to vote on key ecosystem decisions. Additionally, Districts leverages Ethereum’s blockchain infrastructure for smart contracts, staking mechanisms, and seamless integration with DeFi applications. Hivatalos webhely: https://districts.xyz/ Fehér könyv: https://districts.xyz/files/Districts_Token_Economy_Whitepaper.pdf Vásárolj most DSTRX tokent!

Districts (DSTRX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Districts (DSTRX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.83M Teljes tokenszám: $ 125.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 123.05M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.91M Minden idők csúcspontja: $ 0.067029 Minden idők mélypontja: $ 0.02729575 Jelenlegi ár: $ 0.03926142 További tudnivalók a(z) Districts (DSTRX) áráról

Districts (DSTRX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Districts (DSTRX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DSTRX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DSTRX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DSTRX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DSTRX token élő árfolyamát!

DSTRX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DSTRX kapcsán? DSTRX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DSTRX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

