DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) tokennel kapcsolatos információk DISTRIBUTE is a revolutionary platform on the Solana blockchain that enables anyone to create and launch reward-based tokens without coding knowledge. Our platform automates the distribution of rewards to token holders every 5 minutes, providing enterprise-level scalability regardless of holder count. The project addresses a significant gap in the Solana ecosystem by democratizing token creation and reward distribution, making these processes accessible to non-technical users while maintaining reliability and transparency. DISTRIBUTE handles all the complex backend operations, allowing project founders to focus on community building and marketing rather than technical implementation details. Hivatalos webhely: https://distributesol.io Vásárolj most DISTRIBUTE tokent!

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 59.60K Teljes tokenszám: $ 948.54M Keringésben lévő tokenszám: $ 948.54M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 59.60K Minden idők csúcspontja: $ 0.00707312 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DISTRIBUTE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DISTRIBUTE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DISTRIBUTE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DISTRIBUTE token élő árfolyamát!

DISTRIBUTE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DISTRIBUTE kapcsán? DISTRIBUTE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

