Disco By Matt Furie (DISCO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00106412 24h alacsony $ 0.00122033 24h magas 24h alacsony $ 0.00106412 24h magas $ 0.00122033 Minden idők csúcspontja $ 0.00306541 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -2.22% Árváltozás (1D) -10.27% Árváltozás (7D) -8.58%

Disco By Matt Furie (DISCO) valós idejű ár: $0.00106502. Az elmúlt 24 órában, a(z)DISCO legalacsonyabb ára $ 0.00106412, legmagasabb ára pedig $ 0.00122033 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DISCO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00306541, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DISCO változása a következő volt: -2.22% az elmúlt órában, -10.27% az elmúlt 24 órában, és -8.58% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Disco By Matt Furie (DISCO) piaci információk

Piaci érték $ 1.07M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.07M Forgalomban lévő készlet 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Disco By Matt Furie jelenlegi piaci plafonja $ 1.07M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DISCO keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.07M.