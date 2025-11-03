TőzsdeDEX+
A(z) élő Disco By Matt Furie ár ma 0.00106502 USD. Kövesd nyomon a(z) DISCO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DISCO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DISCO

DISCO árinformációk

Mi a(z) DISCO

DISCO hivatalos webhely

DISCO tokenomikai adatai

DISCO árelőrejelzés

Disco By Matt Furie Logó

Disco By Matt Furie Ár (DISCO)

Nem listázott

1 DISCO-USD élő ár:

$0.00106502
-10.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Disco By Matt Furie (DISCO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:10:11 (UTC+8)

Disco By Matt Furie (DISCO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00106412
24h alacsony
$ 0.00122033
24h magas

$ 0.00106412
$ 0.00122033
$ 0.00306541
$ 0
-2.22%

-10.27%

-8.58%

-8.58%

Disco By Matt Furie (DISCO) valós idejű ár: $0.00106502. Az elmúlt 24 órában, a(z)DISCO legalacsonyabb ára $ 0.00106412, legmagasabb ára pedig $ 0.00122033 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DISCO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00306541, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DISCO változása a következő volt: -2.22% az elmúlt órában, -10.27% az elmúlt 24 órában, és -8.58% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Disco By Matt Furie (DISCO) piaci információk

$ 1.07M
--
$ 1.07M
1.00B
1,000,000,000.0
A(z) Disco By Matt Furie jelenlegi piaci plafonja $ 1.07M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DISCO keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.07M.

Disco By Matt Furie (DISCO) árelőzmények USD

A(z) Disco By Matt FurieUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00012201894080627.
A(z) Disco By Matt Furie USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0145926663.
A(z) Disco By Matt Furie USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Disco By Matt Furie USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00012201894080627-10.27%
30 nap$ +0.0145926663+1,370.18%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Disco By Matt Furie (DISCO)

A memecoin on Ethereum inspired by Matt Furie the cultural theme of “The Last Dance.”

Disco (DISCO) is a community-driven cryptocurrency launched on the Ethereum blockchain. The project originates from Matt Furie, the artist known for his role in shaping internet meme culture. DISCO takes inspiration from “The Last Dance,” a narrative uniting the memeverse and online communities through shared cultural references.

Positioned as a digital collectible within Ethereum’s ecosystem, DISCO reflects the intersection of art, culture, and blockchain participation, encouraging engagement among collectors and community members.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Disco By Matt Furie (DISCO) Erőforrás

Hivatalos webhely

Disco By Matt Furie árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Disco By Matt Furie (DISCO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Disco By Matt Furie (DISCO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Disco By Matt Furie rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Disco By Matt Furie árelőrejelzését most!

DISCO helyi valutákra

Disco By Matt Furie (DISCO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Disco By Matt Furie (DISCO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DISCO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Disco By Matt Furie (DISCO)

Mennyit ér ma a(z) Disco By Matt Furie (DISCO)?
A(z) élő DISCO ár a(z) USD esetében 0.00106502 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DISCO ára a(z) USD esetében?
A(z) DISCO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00106502. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Disco By Matt Furie piaci plafonja?
A(z) DISCO piaci plafonja $ 1.07M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DISCO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DISCO keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) DISCO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DISCO mindenkori legmagasabb ára 0.00306541 USD.
Mi volt a(z) DISCO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DISCO mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DISCO kereskedési volumene?
A(z) DISCO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DISCO ára emelkedni fog idén?
A(z) DISCO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DISCO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Disco By Matt Furie (DISCO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,821.77
$3,795.92
$0.02350
$1.1007
$182.23
$108,821.77
$3,795.92
$182.23
$85.78
$2.4533
$0.00000
$0.00000
$0.0369
$0.05737
$0.09800
$0.000000002092
$0.02160
$0.00007634
$0.0000451
$0.000000000494
