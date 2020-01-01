DISCIPLINE (DISCIPLINE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DISCIPLINE (DISCIPLINE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DISCIPLINE (DISCIPLINE) tokennel kapcsolatos információk Promoting the value of discipline and how it can help to improve everyone’s life. Whether it may be with fitness, quitting bad habits such as smoking, learning a new skill such as trading. We are helping people to learn how important it is to have discipline and how that can help them to succeed as it is needed to make the dream a reality, helping people to setup their rules in order to achieve what they are really going for. Hivatalos webhely: https://www.discipline.gg Vásárolj most DISCIPLINE tokent!

DISCIPLINE (DISCIPLINE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DISCIPLINE (DISCIPLINE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16.35K $ 16.35K $ 16.35K Teljes tokenszám: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.35K $ 16.35K $ 16.35K Minden idők csúcspontja: $ 0.0010299 $ 0.0010299 $ 0.0010299 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) DISCIPLINE (DISCIPLINE) áráról

DISCIPLINE (DISCIPLINE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DISCIPLINE (DISCIPLINE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DISCIPLINE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DISCIPLINE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DISCIPLINE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DISCIPLINE token élő árfolyamát!

