Digital Slop (SLOP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.16% Árváltozás (1D) -6.54% Árváltozás (7D) -16.89% Árváltozás (7D) -16.89%

Digital Slop (SLOP) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SLOP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SLOP valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SLOP változása a következő volt: +0.16% az elmúlt órában, -6.54% az elmúlt 24 órában, és -16.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Digital Slop (SLOP) piaci információk

Piaci érték $ 18.98K$ 18.98K $ 18.98K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 18.98K$ 18.98K $ 18.98K Forgalomban lévő készlet 999.47M 999.47M 999.47M Teljes tokenszám 999,468,962.40799 999,468,962.40799 999,468,962.40799

A(z) Digital Slop jelenlegi piaci plafonja $ 18.98K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SLOP keringésben lévő tokenszáma 999.47M, és a teljes tokenszám 999468962.40799. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.98K.