Digital Oil Memecoin (OIL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00353663 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -0.20% Árváltozás (1D) -2.24% Árváltozás (7D) -7.55%

Digital Oil Memecoin (OIL) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)OIL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OIL valaha volt legmagasabb ára $ 0.00353663, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OIL változása a következő volt: -0.20% az elmúlt órában, -2.24% az elmúlt 24 órában, és -7.55% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Digital Oil Memecoin (OIL) piaci információk

Piaci érték $ 141.72K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 141.72K Forgalomban lévő készlet 998.29M Teljes tokenszám 998,288,352.159225

A(z) Digital Oil Memecoin jelenlegi piaci plafonja $ 141.72K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) OIL keringésben lévő tokenszáma 998.29M, és a teljes tokenszám 998288352.159225. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 141.72K.