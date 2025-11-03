Digital Gold (GOLD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0000151 24h alacsony $ 0.00001716 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00010403 Legalacsonyabb ár $ 0.0000151 Árváltozás (1H) +0.42% Árváltozás (1D) -7.94% Árváltozás (7D) -13.82%

Digital Gold (GOLD) valós idejű ár: $0.00001518. Az elmúlt 24 órában, a(z)GOLD legalacsonyabb ára $ 0.0000151, legmagasabb ára pedig $ 0.00001716 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GOLD valaha volt legmagasabb ára $ 0.00010403, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000151 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GOLD változása a következő volt: +0.42% az elmúlt órában, -7.94% az elmúlt 24 órában, és -13.82% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Digital Gold (GOLD) piaci információk

Piaci érték $ 15.18K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 15.18K Forgalomban lévő készlet 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Digital Gold jelenlegi piaci plafonja $ 15.18K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GOLD keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 15.18K.