A(z) élő Digital Gold ár ma 0.00001518 USD. Kövesd nyomon a(z) GOLD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GOLD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GOLD

GOLD árinformációk

Mi a(z) GOLD

GOLD hivatalos webhely

GOLD tokenomikai adatai

GOLD árelőrejelzés

Digital Gold Logó

Digital Gold Ár (GOLD)

Nem listázott

1 GOLD-USD élő ár:

--
----
-7.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Digital Gold (GOLD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:26:57 (UTC+8)

Digital Gold (GOLD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0000151
$ 0.0000151
24h alacsony
$ 0.00001716
$ 0.00001716
24h magas

$ 0.0000151
$ 0.0000151

$ 0.00001716
$ 0.00001716

$ 0.00010403
$ 0.00010403

$ 0.0000151
$ 0.0000151

+0.42%

-7.94%

-13.82%

-13.82%

Digital Gold (GOLD) valós idejű ár: $0.00001518. Az elmúlt 24 órában, a(z)GOLD legalacsonyabb ára $ 0.0000151, legmagasabb ára pedig $ 0.00001716 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GOLD valaha volt legmagasabb ára $ 0.00010403, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000151 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GOLD változása a következő volt: +0.42% az elmúlt órában, -7.94% az elmúlt 24 órában, és -13.82% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Digital Gold (GOLD) piaci információk

$ 15.18K
$ 15.18K

--
--

$ 15.18K
$ 15.18K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

A(z) Digital Gold jelenlegi piaci plafonja $ 15.18K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GOLD keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 15.18K.

Digital Gold (GOLD) árelőzmények USD

A(z) Digital GoldUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Digital Gold USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000043582.
A(z) Digital Gold USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Digital Gold USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-7.94%
30 nap$ -0.0000043582-28.71%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Digital Gold (GOLD)

$GOLD – Gold, but On-Chain. For thousands of years, gold has been the ultimate store of value. Today, we bring that same timeless trust to the blockchain. $GOLD is not just a token—it’s digital scarcity backed by the philosophy of hard money, now with the speed, security, and transparency of decentralized finance. Accessible, borderless, and liquid 24/7, $GOLD is the modern evolution of wealth preservation. No vaults, no borders, no middlemen—just pure, on-chain gold for the digital age.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Digital Gold (GOLD) Erőforrás

Hivatalos webhely

Digital Gold árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Digital Gold (GOLD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Digital Gold (GOLD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Digital Gold rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Digital Gold árelőrejelzését most!

GOLD helyi valutákra

Digital Gold (GOLD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Digital Gold (GOLD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GOLD token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Digital Gold (GOLD)

Mennyit ér ma a(z) Digital Gold (GOLD)?
A(z) élő GOLD ár a(z) USD esetében 0.00001518 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GOLD ára a(z) USD esetében?
A(z) GOLD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00001518. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Digital Gold piaci plafonja?
A(z) GOLD piaci plafonja $ 15.18K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GOLD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GOLD keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) GOLD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GOLD mindenkori legmagasabb ára 0.00010403 USD.
Mi volt a(z) GOLD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GOLD mindenkori legalacsonyabb ára 0.0000151 USD.
Mekkora a(z) GOLD kereskedési volumene?
A(z) GOLD élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GOLD ára emelkedni fog idén?
A(z) GOLD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GOLD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:26:57 (UTC+8)

Digital Gold (GOLD) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,312.36

$3,701.81

$175.86

$1.0540

$1.0000

$3,701.81

$107,312.36

$175.86

$2.4078

$1.0540

$0.00000

$0.00000

$0.06900

$0.0317

$0.05440

$0.06900

$0.0000569

$0.000000001000

$0.00006158

$0.0003000

