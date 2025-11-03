Diem (DIEM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 132.08 $ 132.08 $ 132.08 24h alacsony $ 137.61 $ 137.61 $ 137.61 24h magas 24h alacsony $ 132.08$ 132.08 $ 132.08 24h magas $ 137.61$ 137.61 $ 137.61 Minden idők csúcspontja $ 347.15$ 347.15 $ 347.15 Legalacsonyabb ár $ 122.12$ 122.12 $ 122.12 Árváltozás (1H) -1.45% Árváltozás (1D) -3.00% Árváltozás (7D) -15.86% Árváltozás (7D) -15.86%

Diem (DIEM) valós idejű ár: $132.11. Az elmúlt 24 órában, a(z)DIEM legalacsonyabb ára $ 132.08, legmagasabb ára pedig $ 137.61 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DIEM valaha volt legmagasabb ára $ 347.15, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 122.12 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DIEM változása a következő volt: -1.45% az elmúlt órában, -3.00% az elmúlt 24 órában, és -15.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Diem (DIEM) piaci információk

Piaci érték $ 4.15M$ 4.15M $ 4.15M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.15M$ 4.15M $ 4.15M Forgalomban lévő készlet 31.44K 31.44K 31.44K Teljes tokenszám 31,439.41587951994 31,439.41587951994 31,439.41587951994

A(z) Diem jelenlegi piaci plafonja $ 4.15M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DIEM keringésben lévő tokenszáma 31.44K, és a teljes tokenszám 31439.41587951994. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.15M.