TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Diem ár ma 132.11 USD. Kövesd nyomon a(z) DIEM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DIEM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Diem ár ma 132.11 USD. Kövesd nyomon a(z) DIEM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DIEM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DIEM

DIEM árinformációk

Mi a(z) DIEM

DIEM hivatalos webhely

DIEM tokenomikai adatai

DIEM árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Diem Logó

Diem Ár (DIEM)

Nem listázott

1 DIEM-USD élő ár:

$132.15
$132.15$132.15
-2.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Diem (DIEM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:09:56 (UTC+8)

Diem (DIEM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 132.08
$ 132.08$ 132.08
24h alacsony
$ 137.61
$ 137.61$ 137.61
24h magas

$ 132.08
$ 132.08$ 132.08

$ 137.61
$ 137.61$ 137.61

$ 347.15
$ 347.15$ 347.15

$ 122.12
$ 122.12$ 122.12

-1.45%

-3.00%

-15.86%

-15.86%

Diem (DIEM) valós idejű ár: $132.11. Az elmúlt 24 órában, a(z)DIEM legalacsonyabb ára $ 132.08, legmagasabb ára pedig $ 137.61 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DIEM valaha volt legmagasabb ára $ 347.15, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 122.12 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DIEM változása a következő volt: -1.45% az elmúlt órában, -3.00% az elmúlt 24 órában, és -15.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Diem (DIEM) piaci információk

$ 4.15M
$ 4.15M$ 4.15M

--
----

$ 4.15M
$ 4.15M$ 4.15M

31.44K
31.44K 31.44K

31,439.41587951994
31,439.41587951994 31,439.41587951994

A(z) Diem jelenlegi piaci plafonja $ 4.15M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DIEM keringésben lévő tokenszáma 31.44K, és a teljes tokenszám 31439.41587951994. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.15M.

Diem (DIEM) árelőzmények USD

A(z) DiemUSD mai árváltozása a következő volt: $ -4.0961278195483.
A(z) Diem USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +2.5788268330.
A(z) Diem USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -45.5487272680.
A(z) Diem USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -4.0961278195483-3.00%
30 nap$ +2.5788268330+1.95%
60 nap$ -45.5487272680-34.47%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Diem (DIEM)

DIEM transforms AI compute from a service you rent into an onchain asset you own: tokenized intelligence. Each Diem token represents $1 per day of Venice API capacity that never expires and never changes value. DIEM are ERC20 tokens on Base and can be transferred, traded, and staked. DIEM can only be minted by locking staked VVV (sVVV), making DIEM and VVV a foundational assets for onchain AI. Tokenizing intelligence with DIEM creates new possibilities:

Developers/agents: 1 DIEM = $1/day Venice API access, forever VVV holders: Monetize unused compute as DIEM → earn yield → buy back later to unlock VVV Apps: Fixed AI costs, guaranteed capacity, no variable API bills Onchain economy: Agents own their intelligence, DeFi collateralizes compute

Minting DIEM with VVV creates a brand-new onchain building block for AI – programmable, composable compute

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Diem (DIEM) Erőforrás

Hivatalos webhely

Diem árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Diem (DIEM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Diem (DIEM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Diem rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Diem árelőrejelzését most!

DIEM helyi valutákra

Diem (DIEM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Diem (DIEM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DIEM token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Diem (DIEM)

Mennyit ér ma a(z) Diem (DIEM)?
A(z) élő DIEM ár a(z) USD esetében 132.11 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DIEM ára a(z) USD esetében?
A(z) DIEM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 132.11. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Diem piaci plafonja?
A(z) DIEM piaci plafonja $ 4.15M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DIEM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DIEM keringésben lévő tokenszáma 31.44K USD.
Mi volt a(z) DIEM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DIEM mindenkori legmagasabb ára 347.15 USD.
Mi volt a(z) DIEM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DIEM mindenkori legalacsonyabb ára 122.12 USD.
Mekkora a(z) DIEM kereskedési volumene?
A(z) DIEM élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DIEM ára emelkedni fog idén?
A(z) DIEM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DIEM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:09:56 (UTC+8)

Diem (DIEM) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,801.59
$108,801.59$108,801.59

-1.18%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,795.40
$3,795.40$3,795.40

-1.50%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02350
$0.02350$0.02350

-10.68%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1061
$1.1061$1.1061

-12.34%

Solana Logó

Solana

SOL

$182.19
$182.19$182.19

-0.86%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,801.59
$108,801.59$108,801.59

-1.18%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,795.40
$3,795.40$3,795.40

-1.50%

Solana Logó

Solana

SOL

$182.19
$182.19$182.19

-0.86%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.88
$85.88$85.88

-3.06%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4528
$2.4528$2.4528

-1.88%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0348
$0.0348$0.0348

-30.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05737
$0.05737$0.05737

+186.85%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09715
$0.09715$0.09715

+17.60%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002092
$0.000000002092$0.000000002092

+380.91%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007634
$0.00007634$0.00007634

+108.52%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000494
$0.000000000494$0.000000000494

+26.99%