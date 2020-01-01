DiamondShell (DSHELL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DiamondShell (DSHELL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DiamondShell (DSHELL) tokennel kapcsolatos információk DiamondShell is an RWA investment platform with its own native token #DShell. In a few words, it is a new-age protocol that allows you to make direct short-term (2-24 weeks) investments in real-world trade deals and receive a share of the profits (Trade Financing). For a long time, the worlds of crypto and the real sector did not intersect and existed independently of each other. DiamondShell is here to establish the much needed connection between the two. The platform attracts crypto capital to finance real-world deals. Our focus is on purchase and sales international transactions (import and export). Operations of this kind are highly profitable and inaccessible to ordinary investors unless they establish a company, obtain a license, arrange logistics, and undergo other complex processes. Our goal is to let investors earn more than they could by staking or performing similar activities. We strive to give them the opportunity to profit from actual deals with physical goods by providing capital to scheduled transactions (trade finance). Hivatalos webhely: https://diamondshell.finance/ Fehér könyv: https://docs.diamondshell.finance Vásárolj most DSHELL tokent!

DiamondShell (DSHELL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DiamondShell (DSHELL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.87K $ 9.87K $ 9.87K Teljes tokenszám: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 550.00K $ 550.00K $ 550.00K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 17.95K $ 17.95K $ 17.95K Minden idők csúcspontja: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Minden idők mélypontja: $ 0.01350254 $ 0.01350254 $ 0.01350254 Jelenlegi ár: $ 0.01794758 $ 0.01794758 $ 0.01794758 További tudnivalók a(z) DiamondShell (DSHELL) áráról

DiamondShell (DSHELL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DiamondShell (DSHELL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DSHELL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DSHELL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DSHELL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DSHELL token élő árfolyamát!

DSHELL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DSHELL kapcsán? DSHELL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DSHELL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

