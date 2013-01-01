Diamond (DMD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Diamond (DMD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions. Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world's first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins.

Diamond (DMD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Diamond (DMD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.24M $ 10.24M $ 10.24M Teljes tokenszám: $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Keringésben lévő tokenszám: $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.57M $ 11.57M $ 11.57M Minden idők csúcspontja: $ 33.58 $ 33.58 $ 33.58 Minden idők mélypontja: $ 0.055845 $ 0.055845 $ 0.055845 Jelenlegi ár: $ 2.64 $ 2.64 $ 2.64 További tudnivalók a(z) Diamond (DMD) áráról

Diamond (DMD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Diamond (DMD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DMD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DMD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DMD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DMD token élő árfolyamát!

DMD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DMD kapcsán? DMD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

