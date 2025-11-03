Dialectic USD Vault (DUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24h alacsony $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24h magas 24h alacsony $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 24h magas $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Minden idők csúcspontja $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Legalacsonyabb ár $ 0.999002$ 0.999002 $ 0.999002 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +0.03% Árváltozás (7D) -0.00% Árváltozás (7D) -0.00%

Dialectic USD Vault (DUSD) valós idejű ár: $1.004. Az elmúlt 24 órában, a(z)DUSD legalacsonyabb ára $ 1.004, legmagasabb ára pedig $ 1.004 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DUSD valaha volt legmagasabb ára $ 1.007, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.999002 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DUSD változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.03% az elmúlt 24 órában, és -0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dialectic USD Vault (DUSD) piaci információk

Piaci érték $ 49.50M$ 49.50M $ 49.50M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 49.50M$ 49.50M $ 49.50M Forgalomban lévő készlet 49.30M 49.30M 49.30M Teljes tokenszám 49,304,427.79891445 49,304,427.79891445 49,304,427.79891445

A(z) Dialectic USD Vault jelenlegi piaci plafonja $ 49.50M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DUSD keringésben lévő tokenszáma 49.30M, és a teljes tokenszám 49304427.79891445. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 49.50M.