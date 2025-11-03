Dialectic BTC Vault (DBIT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 108,373 $ 108,373 $ 108,373 24h alacsony $ 111,117 $ 111,117 $ 111,117 24h magas 24h alacsony $ 108,373$ 108,373 $ 108,373 24h magas $ 111,117$ 111,117 $ 111,117 Minden idők csúcspontja $ 126,288$ 126,288 $ 126,288 Legalacsonyabb ár $ 103,598$ 103,598 $ 103,598 Árváltozás (1H) -1.32% Árváltozás (1D) -2.27% Árváltozás (7D) -1.11% Árváltozás (7D) -1.11%

Dialectic BTC Vault (DBIT) valós idejű ár: $108,422. Az elmúlt 24 órában, a(z)DBIT legalacsonyabb ára $ 108,373, legmagasabb ára pedig $ 111,117 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DBIT valaha volt legmagasabb ára $ 126,288, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 103,598 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DBIT változása a következő volt: -1.32% az elmúlt órában, -2.27% az elmúlt 24 órában, és -1.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dialectic BTC Vault (DBIT) piaci információk

Piaci érték $ 10.84M$ 10.84M $ 10.84M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.84M$ 10.84M $ 10.84M Forgalomban lévő készlet 100.01 100.01 100.01 Teljes tokenszám 100.010968327249 100.010968327249 100.010968327249

A(z) Dialectic BTC Vault jelenlegi piaci plafonja $ 10.84M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DBIT keringésben lévő tokenszáma 100.01, és a teljes tokenszám 100.010968327249. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.84M.