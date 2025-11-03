TőzsdeDEX+
A(z) élő Dialectic BTC Vault ár ma 108,422 USD. Kövesd nyomon a(z) DBIT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DBIT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Dialectic BTC Vault (DBIT) árinformáció (USD)

Dialectic BTC Vault (DBIT) valós idejű ár: $108,422. Az elmúlt 24 órában, a(z)DBIT legalacsonyabb ára $ 108,373, legmagasabb ára pedig $ 111,117 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DBIT valaha volt legmagasabb ára $ 126,288, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 103,598 volt.

Dialectic BTC Vault (DBIT) piaci információk

Mi a(z) Dialectic BTC Vault (DBIT)

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic BTC brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Dialectic BTC Vault (DBIT) Erőforrás

Dialectic BTC Vault árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Dialectic BTC Vault (DBIT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Dialectic BTC Vault (DBIT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Dialectic BTC Vault rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Dialectic BTC Vault árelőrejelzését most!

DBIT helyi valutákra

Dialectic BTC Vault (DBIT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Dialectic BTC Vault (DBIT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DBIT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Dialectic BTC Vault (DBIT)

Mennyit ér ma a(z) Dialectic BTC Vault (DBIT)?
A(z) élő DBIT ár a(z) USD esetében 108,422 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DBIT ára a(z) USD esetében?
A(z) DBIT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 108,422. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Dialectic BTC Vault piaci plafonja?
A(z) DBIT piaci plafonja $ 10.84M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DBIT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DBIT keringésben lévő tokenszáma 100.01 USD.
Mi volt a(z) DBIT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DBIT mindenkori legmagasabb ára 126,288 USD.
Mi volt a(z) DBIT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DBIT mindenkori legalacsonyabb ára 103,598 USD.
Mekkora a(z) DBIT kereskedési volumene?
A(z) DBIT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DBIT ára emelkedni fog idén?
A(z) DBIT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DBIT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:09:28 (UTC+8)

Dialectic BTC Vault (DBIT) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

