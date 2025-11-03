TőzsdeDEX+
A(z) élő DFDV Staked SOL ár ma 189.01 USD. Kövesd nyomon a(z) DFDVSOL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DFDVSOL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DFDVSOL

DFDVSOL árinformációk

Mi a(z) DFDVSOL

DFDVSOL hivatalos webhely

DFDVSOL tokenomikai adatai

DFDVSOL árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

DFDV Staked SOL Logó

DFDV Staked SOL Ár (DFDVSOL)

Nem listázott

1 DFDVSOL-USD élő ár:

$189.01
$189.01
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:09:21 (UTC+8)

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 259.77
$ 259.77

$ 150.48
$ 150.48

--

--

-11.33%

-11.33%

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) valós idejű ár: $189.01. Az elmúlt 24 órában, a(z)DFDVSOL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DFDVSOL valaha volt legmagasabb ára $ 259.77, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 150.48 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DFDVSOL változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -11.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) piaci információk

$ 111.24M
$ 111.24M

--
--

$ 111.24M
$ 111.24M

588.52K
588.52K

588,523.610703987
588,523.610703987

A(z) DFDV Staked SOL jelenlegi piaci plafonja $ 111.24M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DFDVSOL keringésben lévő tokenszáma 588.52K, és a teljes tokenszám 588523.610703987. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 111.24M.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) árelőzmények USD

A(z) DFDV Staked SOLUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) DFDV Staked SOL USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -39.1792591670.
A(z) DFDV Staked SOL USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -24.5426271830.
A(z) DFDV Staked SOL USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +16.66199817961187.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -39.1792591670-20.72%
60 nap$ -24.5426271830-12.98%
90 nap$ +16.66199817961187+9.67%

Mi a(z) DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment.

Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Erőforrás

Hivatalos webhely

DFDV Staked SOL árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) DFDV Staked SOL (DFDVSOL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) DFDV Staked SOL (DFDVSOL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) DFDV Staked SOL rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) DFDV Staked SOL árelőrejelzését most!

DFDVSOL helyi valutákra

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) DFDV Staked SOL (DFDVSOL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DFDVSOL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Mennyit ér ma a(z) DFDV Staked SOL (DFDVSOL)?
A(z) élő DFDVSOL ár a(z) USD esetében 189.01 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DFDVSOL ára a(z) USD esetében?
A(z) DFDVSOL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 189.01. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) DFDV Staked SOL piaci plafonja?
A(z) DFDVSOL piaci plafonja $ 111.24M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DFDVSOL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DFDVSOL keringésben lévő tokenszáma 588.52K USD.
Mi volt a(z) DFDVSOL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DFDVSOL mindenkori legmagasabb ára 259.77 USD.
Mi volt a(z) DFDVSOL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DFDVSOL mindenkori legalacsonyabb ára 150.48 USD.
Mekkora a(z) DFDVSOL kereskedési volumene?
A(z) DFDVSOL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DFDVSOL ára emelkedni fog idén?
A(z) DFDVSOL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DFDVSOL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:09:21 (UTC+8)

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,910.00

$3,797.63

$0.02350

$1.1099

$182.21

$108,910.00

$3,797.63

$182.21

$85.31

$2.4539

