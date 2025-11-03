DFDV Staked SOL (DFDVSOL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 259.77 Legalacsonyabb ár $ 150.48 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -11.33%

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) valós idejű ár: $189.01. Az elmúlt 24 órában, a(z)DFDVSOL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DFDVSOL valaha volt legmagasabb ára $ 259.77, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 150.48 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DFDVSOL változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -11.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) piaci információk

Piaci érték $ 111.24M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 111.24M Forgalomban lévő készlet 588.52K Teljes tokenszám 588,523.610703987

A(z) DFDV Staked SOL jelenlegi piaci plafonja $ 111.24M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DFDVSOL keringésben lévő tokenszáma 588.52K, és a teljes tokenszám 588523.610703987. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 111.24M.