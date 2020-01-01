dextoro (DTR) tokenomikai adatai

dextoro (DTR) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) dextoro (DTR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

dextoro (DTR) tokennel kapcsolatos információk

The Power Behind dextoro - The next-generation Solana memecoin trading app, designed for everyone.

$DTR is the utility and reward token that fuels the dextoro ecosystem - offering real, automated benefits to every trader, contributor, and believer. No staking, no games. Just hold and earn.

$DTR isn't just another reward token; it's a core layer of the dextoro app, built to align with the people who use it.

Hivatalos webhely:
https://www.dextoro.com/
Fehér könyv:
https://www.dextoro.com/dtr

dextoro (DTR) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) dextoro (DTR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 297.97K
$ 297.97K$ 297.97K
Teljes tokenszám:
$ 998.12M
$ 998.12M$ 998.12M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 998.12M
$ 998.12M$ 998.12M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 297.97K
$ 297.97K$ 297.97K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00895442
$ 0.00895442$ 0.00895442
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00029853
$ 0.00029853$ 0.00029853

dextoro (DTR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) dextoro (DTR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó DTR tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező DTR token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) DTR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DTR token élő árfolyamát!

DTR árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DTR kapcsán? DTR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.