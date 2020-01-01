dexSHARE (DEXSHARE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) dexSHARE (DEXSHARE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

dexSHARE (DEXSHARE) tokennel kapcsolatos információk dexSHARE is part of a multi-token token system and can be considered a measure of value in the Money Market Protocol. dexSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the Money Market protocol. Dex Money Market is an algorithmic reserve protocol with multi step auto-compounded strategies and ETF rewards. Our protocol offers a single regulatory mechanism and protocol owned liquidity. The Money Market consists of three corresponding tokens – USDEX, dexSHARES and dexETF. Inspired by precursive projects before us (Tomb Finance, Olympus DAO, Balancer, Beefy Finance) we have developed a truly unique multi-token protocol that empowers users by simplifying the advanced trading strategies employed by experienced investors and promotes growth through a low-risk algorithmic trading model. Hivatalos webhely: https://www.dexfinance.com/ Fehér könyv: https://www.dexfinance.com/documentation/ Vásárolj most DEXSHARE tokent!

dexSHARE (DEXSHARE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) dexSHARE (DEXSHARE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 555.48 $ 555.48 $ 555.48 Teljes tokenszám: $ 67.16K $ 67.16K $ 67.16K Keringésben lévő tokenszám: $ 19.61K $ 19.61K $ 19.61K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.90K $ 1.90K $ 1.90K Minden idők csúcspontja: $ 414.96 $ 414.96 $ 414.96 Minden idők mélypontja: $ 0.00209527 $ 0.00209527 $ 0.00209527 Jelenlegi ár: $ 0.02832996 $ 0.02832996 $ 0.02832996 További tudnivalók a(z) dexSHARE (DEXSHARE) áráról

dexSHARE (DEXSHARE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) dexSHARE (DEXSHARE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DEXSHARE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DEXSHARE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DEXSHARE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DEXSHARE token élő árfolyamát!

DEXSHARE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DEXSHARE kapcsán? DEXSHARE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DEXSHARE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

