DexQuark (QRK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DexQuark (QRK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DexQuark (QRK) tokennel kapcsolatos információk DexQuark is a trade platform, designed specifically for pump fun coins. Official token of the platform is $QRK. Holders of $QRK are getting revenue share, and revenue share system is based on buyback & burn mechanism. We have an up and running trade platform with 1k+ daily unique visitors and 20+ Daily active traders. Growing every day. We can provide the data if necessary. The long term vision of the project is to become first Super DApp in the ecosystem, all in one platform. Details are mentioned in next question. Our token holders ($QRK) will have free access to all of our bots. Hivatalos webhely: https://dexquark.io Fehér könyv: http://docsend.com/v/qnr3h/dexquark-pitchdeck Vásárolj most QRK tokent!

DexQuark (QRK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DexQuark (QRK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 13.25K $ 13.25K $ 13.25K Teljes tokenszám: $ 895.67M $ 895.67M $ 895.67M Keringésben lévő tokenszám: $ 895.67M $ 895.67M $ 895.67M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 13.25K $ 13.25K $ 13.25K Minden idők csúcspontja: $ 0.00107475 $ 0.00107475 $ 0.00107475 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) DexQuark (QRK) áráról

DexQuark (QRK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DexQuark (QRK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QRK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QRK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QRK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QRK token élő árfolyamát!

QRK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QRK kapcsán? QRK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) QRK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

