DexNet (DEXNET) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DexNet (DEXNET) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

DexNet (DEXNET) tokennel kapcsolatos információk DexNet is a decentralized peer-to-peer network with its own independent node communication channels. Unlike the classic architecture, DexNet provides access to decentralized services such as the cloud or mobile communications without dedicated servers. Hivatalos webhely: https://dexnet.one/ Fehér könyv: https://dexnet.one/docs/whitepaper.pdf Vásárolj most DEXNET tokent!

DexNet (DEXNET) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DexNet (DEXNET) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 13.85M $ 13.85M $ 13.85M Teljes tokenszám: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 400.08M $ 400.08M $ 400.08M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 103.88M $ 103.88M $ 103.88M Minden idők csúcspontja: $ 0.081607 $ 0.081607 $ 0.081607 Minden idők mélypontja: $ 0.02506627 $ 0.02506627 $ 0.02506627 Jelenlegi ár: $ 0.03460632 $ 0.03460632 $ 0.03460632 További tudnivalók a(z) DexNet (DEXNET) áráról

DexNet (DEXNET) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DexNet (DEXNET) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DEXNET tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DEXNET token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DEXNET tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DEXNET token élő árfolyamát!

DEXNET árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DEXNET kapcsán? DEXNET-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DEXNET tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

