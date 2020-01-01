dexie bucks (DBX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) dexie bucks (DBX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

dexie bucks (DBX) tokennel kapcsolatos információk dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds. Hivatalos webhely: https://dexie.space Fehér könyv: https://dexie.space/dbx Vásárolj most DBX tokent!

dexie bucks (DBX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) dexie bucks (DBX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 769.62K $ 769.62K $ 769.62K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 10.18M $ 10.18M $ 10.18M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.56M $ 7.56M $ 7.56M Minden idők csúcspontja: $ 0.24144 $ 0.24144 $ 0.24144 Minden idők mélypontja: $ 0.02865464 $ 0.02865464 $ 0.02865464 Jelenlegi ár: $ 0.075565 $ 0.075565 $ 0.075565 További tudnivalók a(z) dexie bucks (DBX) áráról

dexie bucks (DBX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) dexie bucks (DBX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DBX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DBX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DBX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DBX token élő árfolyamát!

DBX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DBX kapcsán? DBX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DBX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

