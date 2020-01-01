dexie bucks (DBX) tokenomikai adatai

dexie bucks (DBX) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) dexie bucks (DBX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

dexie bucks (DBX) tokennel kapcsolatos információk

dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia.

Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds.

Hivatalos webhely:
https://dexie.space
Fehér könyv:
https://dexie.space/dbx

dexie bucks (DBX) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) dexie bucks (DBX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 769.62K
$ 769.62K
Teljes tokenszám:
$ 100.00M
$ 100.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 10.18M
$ 10.18M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 7.56M
$ 7.56M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.24144
$ 0.24144
Minden idők mélypontja:
$ 0.02865464
$ 0.02865464
Jelenlegi ár:
$ 0.075565
$ 0.075565

dexie bucks (DBX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) dexie bucks (DBX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó DBX tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező DBX token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) DBX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DBX token élő árfolyamát!

DBX árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DBX kapcsán? DBX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.