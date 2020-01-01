DexGame (DXGM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DexGame (DXGM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DexGame (DXGM) tokennel kapcsolatos információk The gaming ecosystem is a dynamic structure consisting of gamers, game developers, game publishers, game distributors, streaming services, software manufacturers, hardware manufacturers, dueling arenas, and esports organizations . Many components of this structure form the parts of the DEXGame ecosystem. DEXGame has set out with the mission and vision of bringing blockchain technology to the gaming ecosystem. DEXGame’s components consist of users, services, products, and technologies and it is a platform that utilizes a sharing economy with the DXGM token. The designed sharing economy has a dynamic structure since all users interact with each other using the products and services provided. DEXGame aims to provide a customized service with DEXGame products to every user profile in the ecosystem, which consists of investors, gamers, teams, game developers, and suppliers Hivatalos webhely: https://dexgame.io/ Vásárolj most DXGM tokent!

DexGame (DXGM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DexGame (DXGM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 74.81K $ 74.81K $ 74.81K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 959.44M $ 959.44M $ 959.44M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 77.98K $ 77.98K $ 77.98K Minden idők csúcspontja: $ 0.04727275 $ 0.04727275 $ 0.04727275 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) DexGame (DXGM) áráról

DexGame (DXGM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DexGame (DXGM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DXGM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DXGM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DXGM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DXGM token élő árfolyamát!

DXGM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DXGM kapcsán? DXGM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DXGM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

