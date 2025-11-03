Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00127758$ 0.00127758 $ 0.00127758 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) 0.00% Árváltozás (1D) -4.26% Árváltozás (7D) -22.47% Árváltozás (7D) -22.47%

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DTF6900 legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DTF6900 valaha volt legmagasabb ára $ 0.00127758, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DTF6900 változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -4.26% az elmúlt 24 órában, és -22.47% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) piaci információk

Piaci érték $ 9.00K$ 9.00K $ 9.00K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 9.00K$ 9.00K $ 9.00K Forgalomban lévő készlet 815.86M 815.86M 815.86M Teljes tokenszám 815,858,279.47 815,858,279.47 815,858,279.47

A(z) Dex Trending Fund 6900 jelenlegi piaci plafonja $ 9.00K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DTF6900 keringésben lévő tokenszáma 815.86M, és a teljes tokenszám 815858279.47. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.00K.