A(z) élő Dex Trending Fund 6900 ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DTF6900 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DTF6900 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DTF6900

DTF6900 árinformációk

Mi a(z) DTF6900

DTF6900 hivatalos webhely

DTF6900 tokenomikai adatai

DTF6900 árelőrejelzés

Dex Trending Fund 6900 Ár (DTF6900)

1 DTF6900-USD élő ár:

--
----
-4.20%1D
Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Élő árdiagram
Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00127758
$ 0.00127758$ 0.00127758

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-4.26%

-22.47%

-22.47%

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DTF6900 legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DTF6900 valaha volt legmagasabb ára $ 0.00127758, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DTF6900 változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -4.26% az elmúlt 24 órában, és -22.47% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) piaci információk

$ 9.00K
$ 9.00K$ 9.00K

--
----

$ 9.00K
$ 9.00K$ 9.00K

815.86M
815.86M 815.86M

815,858,279.47
815,858,279.47 815,858,279.47

A(z) Dex Trending Fund 6900 jelenlegi piaci plafonja $ 9.00K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DTF6900 keringésben lévő tokenszáma 815.86M, és a teljes tokenszám 815858279.47. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.00K.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) árelőzmények USD

A(z) Dex Trending Fund 6900USD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Dex Trending Fund 6900 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Dex Trending Fund 6900 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Dex Trending Fund 6900 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.26%
30 nap$ 0-58.82%
60 nap$ 0-94.94%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

DTF6900 is a utility meme coin that tracks top trending tokens on Dexscreener. When a legit coin starts trending DTF6900 airdrops it to holders. No guessing, no sniping; just hold and get exposure to potential 100x plays. DTF6900 is the first PvE utility meme coin that rewards holders by supporting other trending tokens. Instead of competing, it collaborates by giving exposure to both its holders and rising projects. It’s also being built directly with RevShare, making it structurally impossible to fork.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Erőforrás

Hivatalos webhely

Dex Trending Fund 6900 árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Dex Trending Fund 6900 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Dex Trending Fund 6900 árelőrejelzését most!

DTF6900 helyi valutákra

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DTF6900 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Mennyit ér ma a(z) Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)?
A(z) élő DTF6900 ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DTF6900 ára a(z) USD esetében?
A(z) DTF6900 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Dex Trending Fund 6900 piaci plafonja?
A(z) DTF6900 piaci plafonja $ 9.00K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DTF6900 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DTF6900 keringésben lévő tokenszáma 815.86M USD.
Mi volt a(z) DTF6900 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DTF6900 mindenkori legmagasabb ára 0.00127758 USD.
Mi volt a(z) DTF6900 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DTF6900 mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DTF6900 kereskedési volumene?
A(z) DTF6900 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DTF6900 ára emelkedni fog idén?
A(z) DTF6900 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DTF6900 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

