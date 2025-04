Mi a(z) DeVault (DVT)

DeVault is a community governed and driven digital economy designed around the end user. DeVault offers a custom Cold Rewards system for long-term hodlers akin to a Mileage program as well as lets 100% of users participate in governance and cold rewards, no masternodes, no ICO. Just a Proof of Work driven community economy.

DeVault (DVT) Erőforrás Hivatalos webhely