DEUS Finance (DEUS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DEUS Finance (DEUS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DEUS Finance (DEUS) tokennel kapcsolatos információk DEUS Finance is a marketplace for decentralized financial services, where the infrastructure for others to build financial instruments is provided by the DEUS DAO. Such instruments include synthetic stock trading platforms, options, and futures trading. Hivatalos webhely: https://deus.finance/ Vásárolj most DEUS tokent!

DEUS Finance (DEUS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DEUS Finance (DEUS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Teljes tokenszám: $ 302.00K $ 302.00K $ 302.00K Keringésben lévő tokenszám: $ 161.62K $ 161.62K $ 161.62K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Minden idők csúcspontja: $ 1,128.68 $ 1,128.68 $ 1,128.68 Minden idők mélypontja: $ 5.85 $ 5.85 $ 5.85 Jelenlegi ár: $ 6.9 $ 6.9 $ 6.9 További tudnivalók a(z) DEUS Finance (DEUS) áráról

DEUS Finance (DEUS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DEUS Finance (DEUS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DEUS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DEUS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DEUS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DEUS token élő árfolyamát!

DEUS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DEUS kapcsán? DEUS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DEUS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

