Dessistant by Virtuals (DESS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00021691 $ 0.00021691 $ 0.00021691 24h alacsony $ 0.00031909 $ 0.00031909 $ 0.00031909 24h magas 24h alacsony $ 0.00021691$ 0.00021691 $ 0.00021691 24h magas $ 0.00031909$ 0.00031909 $ 0.00031909 Minden idők csúcspontja $ 0.00089122$ 0.00089122 $ 0.00089122 Legalacsonyabb ár $ 0.00006191$ 0.00006191 $ 0.00006191 Árváltozás (1H) -1.08% Árváltozás (1D) -31.69% Árváltozás (7D) +14.44% Árváltozás (7D) +14.44%

Dessistant by Virtuals (DESS) valós idejű ár: $0.00021764. Az elmúlt 24 órában, a(z)DESS legalacsonyabb ára $ 0.00021691, legmagasabb ára pedig $ 0.00031909 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DESS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00089122, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00006191 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DESS változása a következő volt: -1.08% az elmúlt órában, -31.69% az elmúlt 24 órában, és +14.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dessistant by Virtuals (DESS) piaci információk

Piaci érték $ 110.43K$ 110.43K $ 110.43K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 217.64K$ 217.64K $ 217.64K Forgalomban lévő készlet 507.38M 507.38M 507.38M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Dessistant by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 110.43K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DESS keringésben lévő tokenszáma 507.38M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 217.64K.