TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Dessistant by Virtuals ár ma 0.00021764 USD. Kövesd nyomon a(z) DESS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DESS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Dessistant by Virtuals ár ma 0.00021764 USD. Kövesd nyomon a(z) DESS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DESS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DESS

DESS árinformációk

Mi a(z) DESS

DESS hivatalos webhely

DESS tokenomikai adatai

DESS árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Dessistant by Virtuals Logó

Dessistant by Virtuals Ár (DESS)

Nem listázott

1 DESS-USD élő ár:

$0.00021739
$0.00021739$0.00021739
-31.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Dessistant by Virtuals (DESS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:08:46 (UTC+8)

Dessistant by Virtuals (DESS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00021691
$ 0.00021691$ 0.00021691
24h alacsony
$ 0.00031909
$ 0.00031909$ 0.00031909
24h magas

$ 0.00021691
$ 0.00021691$ 0.00021691

$ 0.00031909
$ 0.00031909$ 0.00031909

$ 0.00089122
$ 0.00089122$ 0.00089122

$ 0.00006191
$ 0.00006191$ 0.00006191

-1.08%

-31.69%

+14.44%

+14.44%

Dessistant by Virtuals (DESS) valós idejű ár: $0.00021764. Az elmúlt 24 órában, a(z)DESS legalacsonyabb ára $ 0.00021691, legmagasabb ára pedig $ 0.00031909 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DESS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00089122, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00006191 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DESS változása a következő volt: -1.08% az elmúlt órában, -31.69% az elmúlt 24 órában, és +14.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dessistant by Virtuals (DESS) piaci információk

$ 110.43K
$ 110.43K$ 110.43K

--
----

$ 217.64K
$ 217.64K$ 217.64K

507.38M
507.38M 507.38M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Dessistant by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 110.43K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DESS keringésben lévő tokenszáma 507.38M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 217.64K.

Dessistant by Virtuals (DESS) árelőzmények USD

A(z) Dessistant by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000100980958968433.
A(z) Dessistant by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0000999664.
A(z) Dessistant by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000115331.
A(z) Dessistant by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0000664316214130483.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000100980958968433-31.69%
30 nap$ +0.0000999664+45.93%
60 nap$ -0.0000115331-5.29%
90 nap$ -0.0000664316214130483-23.38%

Mi a(z) Dessistant by Virtuals (DESS)

Through its innovative ai driven market making infrastructure, dessistant offers automated strategies. It executes real-time buy and sell orders with millisecond precision, sniping large trades or sudden price shifts as they happen. Dessistant turns any user into an autonomous market maker, letting them script strategies, automate execution, and monitor markets 24/7. Just set your rules once the agent adapts on-chain. developed by a proven team with multiple hackathon awards

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Dessistant by Virtuals (DESS) Erőforrás

Hivatalos webhely

Dessistant by Virtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Dessistant by Virtuals (DESS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Dessistant by Virtuals (DESS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Dessistant by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Dessistant by Virtuals árelőrejelzését most!

DESS helyi valutákra

Dessistant by Virtuals (DESS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Dessistant by Virtuals (DESS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DESS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Dessistant by Virtuals (DESS)

Mennyit ér ma a(z) Dessistant by Virtuals (DESS)?
A(z) élő DESS ár a(z) USD esetében 0.00021764 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DESS ára a(z) USD esetében?
A(z) DESS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00021764. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Dessistant by Virtuals piaci plafonja?
A(z) DESS piaci plafonja $ 110.43K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DESS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DESS keringésben lévő tokenszáma 507.38M USD.
Mi volt a(z) DESS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DESS mindenkori legmagasabb ára 0.00089122 USD.
Mi volt a(z) DESS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DESS mindenkori legalacsonyabb ára 0.00006191 USD.
Mekkora a(z) DESS kereskedési volumene?
A(z) DESS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DESS ára emelkedni fog idén?
A(z) DESS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DESS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:08:46 (UTC+8)

Dessistant by Virtuals (DESS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,910.01
$108,910.01$108,910.01

-1.08%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,800.08
$3,800.08$3,800.08

-1.38%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02353
$0.02353$0.02353

-10.56%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1116
$1.1116$1.1116

-11.91%

Solana Logó

Solana

SOL

$182.52
$182.52$182.52

-0.68%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,910.01
$108,910.01$108,910.01

-1.08%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,800.08
$3,800.08$3,800.08

-1.38%

Solana Logó

Solana

SOL

$182.52
$182.52$182.52

-0.68%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.96
$85.96$85.96

-2.97%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4547
$2.4547$2.4547

-1.80%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0348
$0.0348$0.0348

-30.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05737
$0.05737$0.05737

+186.85%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09701
$0.09701$0.09701

+17.43%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002096
$0.000000002096$0.000000002096

+381.83%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007774
$0.00007774$0.00007774

+112.34%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000493
$0.000000000493$0.000000000493

+26.73%