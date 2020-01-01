DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) tokennel kapcsolatos információk Dessalines AI ($DESSAI) is a decentralized AI-powered project inspired by the legacy of Haitian revolutionary Jean-Jacques Dessalines. The project aims to promote financial inclusion and economic empowerment in underbanked communities, especially in Haiti, by integrating blockchain technology, cryptocurrency tools, and multilingual AI assistants tailored to local needs. Dessalines AI provides access to automated financial education, crypto trading insights, and job search capabilities. It seeks to bridge the gap between emerging digital finance tools and communities historically excluded from the global financial system. Hivatalos webhely: https://app.virtuals.io/virtuals/15911 Vásárolj most DESSAI tokent!

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 275.70K $ 275.70K $ 275.70K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 861.55M $ 861.55M $ 861.55M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 320.00K $ 320.00K $ 320.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.00135965 $ 0.00135965 $ 0.00135965 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00032 $ 0.00032 $ 0.00032 További tudnivalók a(z) DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) áráról

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DESSAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DESSAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DESSAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DESSAI token élő árfolyamát!

