Desmos (DSM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Desmos (DSM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Desmos (DSM) tokennel kapcsolatos információk Desmos Token, or DSM, is the native token on the Desmos blockchain. Built with Cosmos SDK, Desmos serves as the backbone to empower the development of user-centric decentralized social networks in the metaverse. Hivatalos webhely: https://www.desmos.network/ Vásárolj most DSM tokent!

Desmos (DSM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Desmos (DSM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 918.98K $ 918.98K $ 918.98K Teljes tokenszám: $ 161.92M $ 161.92M $ 161.92M Keringésben lévő tokenszám: $ 90.60M $ 90.60M $ 90.60M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Minden idők csúcspontja: $ 1.77 $ 1.77 $ 1.77 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.01014344 $ 0.01014344 $ 0.01014344 További tudnivalók a(z) Desmos (DSM) áráról

Desmos (DSM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Desmos (DSM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DSM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DSM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DSM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DSM token élő árfolyamát!

DSM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DSM kapcsán? DSM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DSM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

